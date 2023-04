Il nuovo SUV elettrico da oltre 500 cavalli

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Polestar In arrivo la nuova Polestar 4

Polestar presenta il suo “numero 4”, un SUV coupé elettrico ad alte prestazioni, il secondo nella gamma della Casa. Polestar 4 combina l’aerodinamica di una coupé e la capienza di un SUV in un nuovo concetto di SUV coupé.

Nella produzione di questo modello, che è il più veloce mai realizzato dalla Casa, ritroviamo gli elementi di design presentati in anteprima nelle concept car di Polestar. Polestar 4 si posiziona tra Polestar 2 e Polestar 3 in termini di dimensioni e di prezzo.

Il CEO Thomas Ingenlath ha dichiarato: “Con Polestar 4 abbiamo adottato un nuovo significativo approccio al design dei SUV coupé. Piuttosto che limitarci a lavorare sul modello di un SUV esistente, modificando la linea del tetto e quindi influendo su elementi come lo spazio nella parte posteriore e il comfort, abbiamo progettato Polestar 4 da zero con un nuovo concetto di SUV coupé che celebra il comfort dei passeggeri posteriori e l’esperienza di guida”.

Il design di Polestar 4

Polestar 4 vede la realizzazione di elementi chiave che sono stati mostrati per la prima volta nella concept car Polestar Precept. E quindi: rimozione del lunotto, per garantire una nuova esperienza immersiva ai passeggeri, e separazione dei fari anteriori Dual Blade con l’esclusiva firma luminosa Polestar.

Realizzata sulla base dell’architettura premium Sustainable Experience Architecture (SEA) sviluppata da Geely Holding, Polestar 4 è un SUV coupé del segmento D con una carrozzeria ampia e un passo di 2.999 mm. Misura 4,839 mm di lunghezza, 2,139 mm di larghezza e 1,544 mm di altezza. Le generose proporzioni dell’abitacolo sono evidenti nella parte posteriore. L’illuminazione ambientale regolabile è ispirata al sistema solare. Il tetto di serie in vetro a tutta lunghezza è disponibile con funzionalità elettrocromica opzionale, che consente di cambiare modalità in opaca o trasparente.

Gli interni e i materiali sono stati progettati seguendo il tema della “soft tech”, prendendo ispirazione dall’ambito della moda e dell’abbigliamento sportivo. Le scelte dei colori e dei materiali per Polestar 4 prevedono nuovi colori esterni Storm ed Electron e un inedito colore unico per gli interni, Mist.

La sostenibilità

Per la realizzazione del SUV vengono usati materiali a basse emissioni e si impiega l’approccio mono materiale, presentato per la prima volta nella concept car Polestar roadster, dove tutti gli strati di determinati componenti sono prodotti a partire dallo stesso materiale di base. Questo permette di riciclare questi ultimi in modo più efficace.

I nuovi materiali per gli interni includono un tessuto a maglia su misura composto al 100% da PET riciclato, oltre a vinile MicroTech bio-attributed e rivestimenti in pelle Nappa certificata dal punto di vista del benessere animale.

Le prestazioni del SUV elettrico

Polestar 4 è l’auto di serie più veloce che il marchio abbia mai sviluppato fino ad ora. Scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e la potenza massima è di 400 kW (544 CV). I motori sono di tipo sincrono a magneti permanenti.

La Casa propone sia la versione Dual motor che Single motor, dotate di trazione posteriore. Nonostante l’elevata potenza e le prestazioni, il controllo e la sicurezza rimangono sempre fattori chiave per garantire un’esperienza EV responsabile e piacevole per la guida di tutti i giorni.

Per tutte le versioni è prevista una ricarica fino a 200 kW in corrente continua e 22 kW in corrente alternata, mentre lo sportello di ricarica è motorizzato.

Fonte: Ufficio Stampa Polestar

Tecnologia e sicurezza

Polestar spinge la tecnologia verso un futuro più coinvolgente, connesso e autonomo in tutte le sue auto. In Polestar 4, il sistema di infotainment basato su Android Automotive OS e sulla Snapdragon Cockpit Platform utilizza ora uno schermo da 15,4 pollici posizionato in orizzontale, con Google integrato.

Gli aggiornamenti regolari over-the-air (OTA) consentono di inviare a tutti i veicoli nuove funzionalità e miglioramenti in remoto.

La sicurezza fa parte del DNA di Polestar grazie al suo forte legame con Volvo Cars. Polestar 4 presenta una tecnologia di sicurezza sia all’interno che all’esterno, testata secondo gli stessi standard di tutte le altre auto della Casa, includendo fino a nove airbag. Sull’auto sono presenti dodici telecamere, un radar e dodici sensori a ultrasuoni. Davanti al piantone dello sterzo è inoltre montato un display da 10,2 pollici che include informazioni su velocità, batteria e autonomia.

Data di lancio e prezzi

La nuova Polestar 4 arriverà dapprima in Cina, la produzione inizierà a novembre 2023 a Hangzhou Bay nello stabilimento di Geely. In Europa e negli altri mercati arriverà invece nel 2024, il prezzo di lancio dovrebbe essere di 60.000 euro circa.