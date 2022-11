Il nuovo SUV elettrico di lusso con prestazioni mozzafiato

Fonte: Ufficio Stampa Lucid Lucid Gravity: primi bozzetti del nuovo SUV elettrico di lusso

È in arrivo sul mercato automobilistico un nuovo SUV elettrico di lusso con prestazioni mozzafiato e posti a sedere per un massimo di sette persone. Le prenotazioni saranno aperte all’inizio del 2023. Ma di che auto stiamo parlando? Del primissimo SUV elettrico di Lucid, si chiama Gravity ed è pazzesco.

Lucid Group sta definendo nuovi standard presentando la sua auto elettrica a più lunga autonomia e ricarica più rapida sul mercato, la premiata Lucid Air, che tutti conosciamo. E nei giorni scorsi ha annunciato nuovi dettagli su Gravity, il primo SUV elettrico di lusso del brand. Peter Rawlinson, CEO e CTO, Lucid Group, ha dichiarato: “Gravity si basa su tutto ciò che abbiamo raggiunto finora, guidando ulteriori progressi della nostra tecnologia interna per creare un SUV dalle prestazioni di lusso come nessun altro. Proprio come Lucid Air ha ridefinito la categoria delle berline, anche Gravity avrà un impatto sul mondo dei SUV di lusso, stabilendo nuovi punti di riferimento su tutta la linea”.

Come sarà il nuovo SUV elettrico di lusso e potente

Il nuovo SUV Lucid Gravity arriverà sul mercato nel 2024, ma la Casa ha già dichiarato che l’apertura delle prenotazioni sarà all’inizio del 2023. Lucid sta attualmente finalizzando il design e le specifiche del veicolo, parallelamente alla continua espansione della sua fabbrica AMP-1 a Casa Grande, in Arizona.

Il modello premium ad alte prestazioni Gravity si basa su DNA di lusso, spaziosità, prestazioni ed efficienza – caratteristiche di Lucid – e si distingue dalla concorrenza con una combinazione che non è mai stata raggiunta prima d’ora, per quanto riguarda le prestazioni da supercar e i posti a sedere per un massimo di sette occupanti adulti. Lucid Gravity promette anche una portata maggiore rispetto a qualsiasi altro veicolo elettrico sul mercato, a parte la sua “sorellina”, Lucid Air.

Gli interni di Lucid Gravity

Con il Lucid Space Concept impiegato sul nuovo SUV elettrico, Gravity può soddisfare quasi ogni stile di vita o esigenza, offrendo configurazioni per tutti: sedili flessibili per cinque, sei o sette adulti, in configurazioni a due e tre file. Non è tutto, all’interno l’auto presenterà i display ad alta risoluzione Glass Cockpit di nuova generazione, alimentati dalla nuova generazione dell’intuitiva ed elegante interfaccia software Lucid UX.

Derek Jenkins, Senior Vice President, Design, Lucid Group, ha spiegato: “Sono così entusiasta dei risultati che stiamo vedendo con Lucid Gravity, non risparmiando alcuna opportunità di basarci su tutto ciò che abbiamo imparato con Lucid Air per creare qualcosa di mai visto prima d’ora. Il SUV che stiamo per presentare è una supercar sotto mentite spoglie, ma anche un SUV con uno spazio flessibile per passeggeri e bagagli che sembra incredibilmente grande rispetto alle dimensioni esterne del veicolo. E tutto questo si unisce al caratteristico design post-lusso di Lucid, ispirato alla California”. Al momento sappiamo solo che molto probabilmente Gravity condividerà la sua parte tecnica con Air, tra cui anche lo stesso triplo propulsore, la trazione a quattro ruote motrici e la potenza estrema di 1.200 cavalli, oltre allo scatto da 0 a 100 km/h in meno di 2,0 secondi e l’autonomia di circa 830 km.

La Casa rilascerà poi ulteriori informazioni e dettagli completi su Lucid Gravity all’inizio del 2023, quando saranno aperte anche le prenotazioni. La disponibilità e la tempistica per i mercati al di fuori degli Stati Uniti e del Canada saranno annunciate in una data futura. La missione di Lucid è ispirare l’adozione di energia sostenibile creando tecnologie avanzate e i veicoli elettrici di lusso più accattivanti incentrati sull’esperienza umana.