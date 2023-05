Il nuovo SUV coupé di Renault: svelato il nome

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Renault Renault Rafale, svelato il nome e la prima immagine del nuovo SUV coupé

Renault svela il nome del suo nuovo SUV coupé alto di gamma, Rafale, che prende ispirazione dalla storia di Renault come produttore di motori per l’aeronautica negli anni Trenta e che la Casa vorrebbe fari diventare il nuovo riferimento nel segmento D.

Il prossimo 18 giugno – in anteprima al Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Le Bourget – sarà presentato il Nuovo Renault Rafale. Il futuro SUV coupé alto di gamma è destinato a completare la famiglia dei modelli con motorizzazione ibrida E-Tech del brand, e basati sulla piattaforma CMF-CD. Dopo il SUV a 5 posti Austral e il grande SUV a 5 e 7 posti Espace, arriva anche il nuovo SUV Rafale, ed entra in gamma per posizionarsi come un ulteriore fiore all’occhiello, rafforzando l’offensiva Renault nel segmento D.

Il nome del SUV Renault

La scelta particolare del nome prende ispirazione dal glorioso passato aeronautico di Renault. Bisogna risalire fino all’inizio del XX secolo per capire cosa lega Renault all’aviazione. Infatti proprio in quell’epoca Renault era pioniere della produzione di motori a combustione per le auto, ma anche per i treni (automotrici) e gli aerei.

Nel 1933, Renault acquisisce il costruttore Caudron creando l’azienda Caudron-Renault. Tutti gli aerei prendono il nome di un vento e infatti nel 1934 il C460, l’aereo da gara monoposto progettato per battere i record, viene denominato Rafale.

Ed è proprio da questo pezzo di storia che Renault attinge per cercare un nome originale da dare al suo SUV di prossima generazione. E per farlo, conta sui punti di forza del mitico Caudron Rafale, per incarnare l’alto di gamma del marchio. La semantica del nome, che fa riferimento al vento, e la silhouette “mascherata” svelata, rimandano immediatamente all’idea di prestazioni, audacia, emozione e personalità.

Rafale in francese significa “raffica di vento”. Il nuovo modello, grazie al suo design unico e alla sua prestanza, non ci lascerà certo indifferenti, è questa la promessa di Renault. La scelta è ricaduta su un nome forte e carico di emozioni, con quel tocco di audacia che non si scorda facilmente.

Renault ha scelto un nome che resta in testa e non colpisce solo per il suono, ma anche per tutta la storia che racconta. Rafale è sinonimo dei promettenti venti che spireranno per il futuro modello.

Il SUV alto di gamma

Il nuovo Rafale entra nella famiglia di Renault come SUV alto di gamma. Insieme al nuovo Espace, che già conosciamo, per illustrare la grande offensiva del brand nel segmento D, era importante dare a questo modello un nome forte, impattante, di grande personalità.

Un nome in grado di suscitare grandi emozioni e che rimanda inconsciamente a tutto un mondo, soprattutto per il riferimento all’aviazione. “Negli anni 1930, la tecnologia utilizzata nell’aviazione da Renault Caudron era un vero e proprio laboratorio per sviluppare le future auto, così come la Formula 1 è, oggi, una fonte di tecnologia per i veicoli attuali”, ha commentato Sylvia, responsabile della strategia naming presso la Direzione Global Marketing della Marca Renault.

Il suono del nome è accattivante e designa una forza della natura, fa pensare alla penetrazione nell’aria. Nell’aviazione come nell’automotive, Rafale si associa immediatamente al concetto di aerodinamica ed efficienza. Un nome che possiamo definire particolarmente azzeccato per un’auto dal design affusolato.

La responsabile della strategia naming conclude: “Rafale ricorda il vento che scolpisce la sua carrozzeria aerodinamica. Rimanda immediatamente alla silhouette affusolata e alla forza di carattere del nostro veicolo. Il termine Rafale, come i nostri altri nomi Austral (il SUV full hybrid) ed Espace, attinge dal DNA di Renault, ricordandoci le nostre radici francesi”.

Quando esce

Il nuovo SUV coupé Renault Rafale sarà presentato al pubblico in anteprima mondiale al 54° Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Le Bourget il prossimo 18 giugno.