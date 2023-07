Il nuovo Suv compatto di BMW al vertice della gamma

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte: Ufficio Stampa BMW La BMW X1 M35i xDrive può contare su 300 CV di potenza

La gamma del BMW X1 si rinnova con il debutto della nuova versione M35i xDrive. Si tratta di una nuova evoluzione del SUV compatto della casa bavarese che va a porsi al vertice della gamma proponendo tutte le caratteristiche tipiche dei modelli M, un design ricercato e tanti contenuti sportivi.

Quattro cilindri da 300 CV

Il nuovo BMW X1 M35i xDrive può contare sul motore quattro cilindri 2.0 con tecnologia M TwinPower Turbo. Il propulsore garantisce l’erogazione di una potenza massima di 300 CV (negli USA e in alcuni mercati selezionati extra-europei, invece, si arriva a 317 CV).

Il picco di potenza viene raggiunto tra 5.750 e 6.500 giri/min. La coppia massima è di 400 Nm, disponibile tra 2.000 e 4.500 giri/min. Le prestazioni riflettono il carattere sportivo del SUV compatto che non propone le soluzioni ibride di altri modelli BMW M.

La nuova evoluzione di X1, infatti, può contare su di uno scatto 0-100 km/h completato in 5,4 secondi e su di una velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente). A completare il comparto tecnico c’è il cambio Steptronic a sette rapporti che garantisce una cambiata rapida, anche grazie alle palette al volante che consentono l’intervento manuale del pilota nel processo di selezione delle marce.

Fonte: Ufficio Stampa BMW

C’è anche la possibilità di attivare la funzione M Sport Boost per ottenere un ulteriore miglioramento delle performance ed una guida ancora più sportiva. BMW X1 M35i xDrive può contare, inoltre, sulla trazione integrale intelligente BMW xDrive in grado di distribuire la potenza tra ruote anteriori e posteriori in base alle necessità del momento.

La trazione integrale è supportata dal differenziale meccanico a slittamento limitato, integrato nel cambio Steptronic. La nuova evoluzione del BMW X1 presenta anche le sospensioni adattive M, con ammortizzatori regolabili e selettivi in frequenza a controllo meccanico, ed un’altezza di marcia ridotta di 15 mm rispetto alle altre varianti del SUV della casa bavarese.

Una dotazione da top di gamma

BMW X1 M35i xDrive è anche il primo modello di BMW M a poter contare, come optional, sui freni M Compound con pinze fisse a quattro pistoni e dischi forati da a 385 millimetri sulle ruote anteriori e dischi da 330 millimetri sulle ruote posteriori. Da notare anche cerchi in lega leggera M a due razze da 19 pollici di diametro abbinati a pneumatici più larghi di 20 mm rispetto a quanto disponibile sul modello precedente. Tra gli optional, inoltre, ci sono i cerchi da 20 pollici con design esclusivo.

Nell’abitacolo c’è spazio per il BMW Curved Display, con contenuti specifici BMW M, composto da un display informativo da 10,25 pollici e un display di controllo da 10,7 pollici. Di serie, inoltre, ci sono i sedili sportivi Sensatec/Alcantara neri con cuciture a contrasto blu mentre il quadro strumenti è rivestito in Alcantara.

BMW X1 M35i xDrive propone, inoltre, diversi elementi distintivi di design con la griglia a doppio rene con logo M, le doppie barre orizzontali, in precedenza disponibili solo sui modelli ad alte prestazioni di BMW M, e i quattro terminali di scarico con diametro di 80 mm ciascuno.

La nuova versione M35i xDrive si pone al vertice del listino di BMW X1. In attesa di dettagli ufficiali sui prezzi, è già confermato che le prime consegne del nuovo SUV compatto ad alta sportività della casa bavarese sono programmate per gli ultimi mesi del 2023.