L’indiscrezione: sarà Rombo il nuovo suv compatto Alfa Romeo?

È uno dei modelli considerati chiave per il futuro di Alfa Romeo, insieme al Tonale (visibile nel video di presentazione qui sopra), e debutterà nel 2023.

Per ora, è noto col nome di Alfa Romeo Rombo, un SUV per il segmento Premium B che sarà il primo ad avere la piattaforma CMP di PSA e la sua variante elettrica e-CMP, con un design che prevediamo esclusivo. Questa l’indiscrezione che riporta il sito spagnolo motor.es in merito ai piani futuri del Biscione.

Il tempo in cui l’Alfa Romeo poteva contare su una berlina per salvare la vendite è ormai passato. Nonostante il suo innegabile piacere di guida e la sua linea sportiva, la Alfa Romeo Giulia deve accontentarsi di cifre di vendita piuttosto modeste.

L’ Alfa Romeo Rombo dovrebbe colmare il vuoto lasciato dalla MiTo per rilanciare le vendite. Un nuovo B-SUV , con il quale il marchio sportivo del Biscione intende contribuire a raggiungere un importante numero di vendite (400mila auto in un anno).

Quando l’alleanza con PSA diventerà realtà, si prevede che il nuovo modello raggiungerà il mercato nel 2023 , circa un anno dopo l’altro nuovo Suv Alfa Romeo Tonale e sarà probabilmente il primo modello dell’intero gruppo italo-americano ad avere una piattaforma PSA.

Anche se è ancora presto per parlare di dettagli, il nuovo Suv compatto Alfa Romeo avrà uno stile molto equilibrato per un modello entry-level di circa quattro metri di lunghezza, con un design elegante, un parabrezza molto inclinato e una parte posteriore sportiva.