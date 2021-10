Il nuovo SUV cinese sbarca in Italia: il prezzo

È il primo SUV completamente elettrico e a zero emissioni Aiway attualmente in vendita nei mercati europei, sta per sbarcare anche in Italia e sarà in vendita in 11 concessionarie del Bel Paese. Stiamo parlando di U5, il tanto atteso SUV in grado di garantire un’autonomia di 410 chilometri, realizzato dall’ambiziosa azienda cinese.

Sarà il Gruppo Koelliker, che si occupa già dell’importazione dei veicoli di SsangYong e di Mitsubishi, a gestire la distribuzione esclusiva in Italia. I venditori sono pronti a raccogliere le richieste di prenotazione dei test drive con personal driver, per tutti i potenziali acquirenti curiosi di conoscere il nuovo SUV Aiways U5. Oltre agli showroom fisici, nelle prossime settimane sarà disponibile anche un’innovativa piattaforma di e-commerce, che consentirà agli utenti di scegliere e comprare la propria vettura dal sito, con consegna direttamente a casa.

La nuova Aiways U5 non è l’unica vettura del brand ad arrivare in Italia, la startup cinese il prossimo anno lancerà nel Bel Paese anche l’inedito SUV coupé elettrico U6. Il SUV U5 ha una batteria da 63 kWh ed è in grado di offrire la preziosa autonomia di 410 km nel ciclo WLTP. Il motore elettrico sprigiona 150 kW di potenza (equivalenti a 204 CV) e 310 Nm di coppia massima. I tempi di ricarica sono brevi, per passare dal 20% all’80%, collegando il veicolo ad una colonnina fast a corrente continua, si stimano circa 35 minuti di 'rifornimento'. In Italia il SUV elettrico cinese sarà proposto in due differenti allestimenti: il base Xcite, con prezzi di listino da 42.750 euro, e il premium Prime da 45.500 euro.

Sistemi di guida autonoma di livello 2+ e ADAS di ultima generazione fanno parte dell’equipaggiamento di serie, la nuova Aiways U5 è fornita di 3 radar a onde millimetriche e 12 a ultrasuoni, cinque telecamere HD e altre due interne. Ma non è tutto, possiamo definire l’auto ultra tecnologica, si può collegare infatti ad un’app dedicata tramite il proprio smartphone, per poter controllare da remoto la vettura, tutti gli aggiornamenti software online (OtA), il conducente può scegliere fra 3 differenti settaggi di guida e livelli di frenata rigenerativa; il SUV offre un quadro strumenti di ultima generazione e un display touch su schermi da 12,3". A bordo si beneficia della connettività Apple CarPlay e EasyConnection-Carbit per Android.