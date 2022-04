Il nuovo SUV del brand premium giapponese

Premiere mondiale ieri 20 aprile per il nuovo SUV elettrico di Lexus. Non è un’auto che adotta semplicemente l’energia elettrica della batteria al posto di un motore convenzionale, è un veicolo che sa andare oltre e concretizza l’enorme potenziale delle nuove tecnologie che migliorano le prestazioni e il piacere di guida, fedeli alla filosofia Lexus Electrified.

L’ingegnere capo Takashi Watanabe spiega: “La nostra visione è quella di utilizzare la tecnologia di elettrificazione come mezzo per migliorare le prestazioni di base del veicolo, in modo da poter continuare a perseguire il piacere di guida per tutte le generazioni future”.

Il SUV elettrico Lexus

Prima di tutto, RZ è una Lexus, e mantiene tutte le caratteristiche di performance e artigianalità associate al marchio. La Casa ha sfruttato la sua grande esperienza nell’elettrificazione per offrire tutti i vantaggi di un BEV con la raffinatezza essenziale e l’esperienza di guida. Questo è testimoniato, ad esempio, da una trasmissione avanzata con sterzo opzionale by-wire con un nuovo volante One Motion Grip a clocheed e-Axles anteriore e posteriore che funzionano in combinazione con il nuovo controllo di coppia a trazione integrale DIRECT4 di Lexus.

Le basi dell’handling e della reattività sono assicurate da una nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici. Una batteria potente agli ioni di litio è completamente integrata nel telaio, sotto il pianale dell’abitacolo, e la sua qualità è controllata per garantire il mantenimento delle prestazioni nel tempo.

La piattaforma e l’impostazione full electric ridefiniscono anche il design. L’esterno reinterpreta la forma caratteristica della clessidra Lexus nella carrozzeria, mentre l’interno è uno spazio leggero e aperto, al tempo stesso semplice e lussuoso.

Con le sue prestazioni a zero emissioni, RZ aiuterà Lexus nel suo progresso verso la neutralità carbonica e una società di mobilità sostenibile. L’attenzione del marchio non è rivolta solo alle prestazioni dell’auto su strada, ma anche al suo intero ciclo di vita, dall’approvvigionamento dei componenti, alla produzione e al ciclo di utilizzo, fino all’eventuale smaltimento. Nello stabilimento Lexus di Motomachi, il centro di produzione RZ, sono già stati adottati nuovi metodi, per ridurre le emissioni nelle fasi generalmente “più inquinanti”.

RZ è il nuovo grande passo che Lexus fa per diventare un brand 100% BEV in Europa occidentale e centrale entro il 2030. Il nuovo modello è prenotabile dai clienti europei dal 20 aprile, in vista delle prime consegne del veicolo dalla fine del 2022.

Il design esterno di Lexus RZ

Grazie alla libertà di design offerta dai veicoli elettrici, la Casa ha realizzato un’auto che sembra differente da quelle convenzionali, ma che rappresenta il design Lexus “Next Chapter”. Questo approccio stilistico persegue un design con proporzioni uniche, nate dalle prestazioni dinamiche del veicolo. Il concetto di design è “seamless E-motion”, ed esprime il carattere potente di un’auto elettrica, la prontezza nella risposta e l’accelerazione senza soluzione di continuità.

La qualità e le caratteristiche della nuova piattaforma di RZ sono le basi per assicurare la Lexus Driving Signature, con un packaging BEV ottimizzato, peso ridotto, distribuzione ottimale dei pesi e rigidità complessiva. Tutto ciò contribuisce alla sicurezza, al controllo e al comfort del guidatore.

Il pacchetto Lexus e-Axle elettrico

Il nuovo SUV RZ utilizza l’e-Axle introdotto per la prima volta da Lexus nell’UX 300e Full Electric. Un pacchetto compatto e modulare composto da motore, un gruppo ingranaggi e una centralina, situata tra le ruote motrici. Su RZ i sistemi sono utilizzati all’anteriore e al posteriore e operano insieme al controllo della trazione integrale DIRECT4 per regolare la dinamica del veicolo, la trazione e la distribuzione della potenza, a seconda delle condizioni di guida.

Gli e-Axles sono silenziosi, efficienti e forniscono una potenza precisa. Il motore anteriore produce 150 kW e quello posteriore 80 kW, per una potenza totale di 230 kW. Le loro dimensioni compatte contribuiscono anche al packaging dell’auto, aiutando a garantire più spazio nell’abitacolo e nel vano di carico e ad accogliere la batteria EV.

Gli interni di Lexus RZ

L’abitacolo di RZ è un’evoluzione del concetto Tazuna, e unisce la posizione del guidatore al volante e la disposizione di indicatori, comandi e display per creare uno spazio in cui bastano piccoli movimenti della mano e dell’occhio per gestire il mezzo. Il principio si ispira ai piccoli aggiustamenti delle redini che un cavaliere usa per controllare un cavallo, il significato di “Tazuna” in giapponese.

La Casa ha introdotto una serie di caratteristiche tecnologiche avanzate incentrate sull’uomo che migliorano il comfort, la comodità e la vita a bordo, rafforzando lo spirito dell’ospitalità Omotenashi. Due sono le grandi novità Lexus: un tetto panoramico oscurabile con uno speciale rivestimento per ridurre l’irraggiamento termico e un sistema di riscaldamento radiante per guidatore e passeggero anteriore. Il powertrain offre una potenza complessiva di 313 CV/230 kW e beneficia dei sistemi avanzati di sicurezza attiva e assistenza alla guida presenti nella recente, terza generazione di Lexus Safety System + con funzioni aggiornate e aggiuntive e maggiore portata per il rilevamento del rischio di incidenti. L’auto è prenotabile da ieri (20 aprile) e arriverà presto in tutti i listini prezzi in Europa, entro la fine dell’anno.