Il nuovo SUV che arriva dalla Turchia

Fonte: Getty Images Dalla Turchia arriva il SUV elettrico Togg

Le auto elettriche oggi sono in grande espansione nel mondo. In Italia ci sono ancora parecchie difficoltà, come sappiamo, legate innanzitutto ai prezzi ancora molto alti per la maggior parte degli utenti, ma anche alla scarsità di infrastrutture e stazioni di ricarica.

Per questo motivo diverse Case automobilistiche si stanno spingendo verso la produzione di modelli low cost, o comunque dal prezzo contenuto rispetto alle altre vetture in gamma o ai modelli venduti dai concorrenti. Ne abbiamo visti due esempi proprio di recente: ieri abbiamo parlato della nuova Tesla Model 2, che costerà la metà delle “sorelle”, e oggi del prototipo della nuova elettrica Volkswagen ID. 2all.

Ma quello che ancora non sapevamo è che sta per sbarcare in Europa il nuovo SUV elettrico di Togg. Arriverà a breve sul mercato locale, in Turchia, e dal prossimo anno anche negli altri Paesi. La Casa ha promesso 500 chilometri di autonomia, niente male.

Togg T10X: quando arriva

Ne avevamo già parlato alla fine nell’anno scorso, presto arriverà in Turchia la nuova auto elettrica di Togg, e dal 2024 sarà lanciata nel resto dell’Europa. Si tratta del primo SUV 100% elettrico della Casa, sarà prodotto e sviluppato totalmente in Turchia e il prezzo della versione d’ingresso della gamma dovrebbe essere di 953.000 lire turche, pari a circa 47.500 euro.

Il modello base ha una potenza di 160 kW (218 cavalli), si tratta di un SUV a trazione posteriore, disponibile con due varianti di batteria: la prima da 52,4 kWh garantisce un’autonomia di 314 chilometri, mentre la seconda – da 88,5 kWh – assicura fino a 523 km di autonomia in tutto.

Il prossimo anno arriverà sul mercato turco anche una nuova variante più potente e a trazione integrale. La nuova auto elettrica Togg T10X può essere ricaricata alle stazioni che arrivano fino a 150 kW, passando dal 20 all’80% di carica in 30 minuti.

Fonte: Getty Images

Lo stile del SUV Togg T10X

Il design del SUV è nato grazie alla collaborazione tra il Togg Design Studio e Pininfarina. Possiamo vedere infatti elementi distintivi del look tipicamente orientale e turco, più emozionali, mixati alla perfezione con quelli che possiamo ricondurre alla nostra cultura, quella occidentale, certamente più razionale.

Il tulipano, uno dei simboli della Turchia, è l’elemento principale su cui si basa l’intero design dell’auto. Lo vediamo infatti ripreso in differenti elementi del nuovo SUV elettrico di Togg, come per esempio sulla griglia anteriore, nell’abitacolo e sui cerchi. Per la carrozzeria sono disponibili in tutti sei differenti tinte, in modo da accontentare i gusti e le esigenze di tutti i clienti.

Il SUV intelligente

Togg T10X è dotato di una strumentazione digitale da 12 pollici e uno schermo centrale per l’infotainment, da 29 pollici. A bordo è possibile sfruttare la connessione internet 4G integrata e l’hotspot WiFi.

Fonte: Getty Images

L’auto è stata progettata su una piattaforma dedicata che prevede sospensioni McPherson anteriori e multilink posteriori. L’obiettivo della Casa è riuscire a raggiungere le 5 stelle nei test Euro NCAP, grazie a sistemi di sicurezza molto validi. Il marchio ha infatti inserito ben sette airbag e ottimi sistemi di assistenza alla guida. Grazie a prossimo aggiornamento i conducenti della T10X potranno addirittura togliere le mani dal volante nel traffico intenso, fino a 15 km/h, l’auto in quelle occasioni si guiderà da sola.

All’interno del modello premium Togg T10X V2, i sedili sono riscaldati – sia quelli anteriori che quelli posteriori – e rivestiti in pelle ecologica nera o crema. Inoltre il portellone posteriore è elettrico e all’interno ci sono ben otto differenti illuminazioni ambientali tra cui scegliere.