Il nuovo SUV Alfa Romeo tra pochi mesi in concessionaria

Alfa Romeo ha grandi progetti per il suo futuro, a partire da quest’anno arriveranno sul mercato nuove auto per gli affezionati al brand italiano del Biscione. Primo su tutti il grandioso SUV Tonale, di cui ormai si parla da anni, la presentazione ufficiale della concept car è avvenuta all’ultimo Salone di Ginevra prima della pandemia.

La kermesse svizzera si è tenuta nel 2019, annullata poi per tre anni di seguito (compreso quello in corso) a causa della pandemia di Covid-19 che ha bloccato ogni evento. E proprio in occasione dell’ultima edizione a cui abbiamo assistito, era stato presentato il concept di Tonale, il nuovo SUV della Casa di Arese. Il debutto dell’auto è molto atteso e finalmente possiamo dire di avere una data.

Il SUV di segmento C di Alfa Romeo, già molto amato ed apprezzato dal momento in cui la Casa lo mostrò alla manifestazione svizzera tre anni fa, sta arrivando. Purtroppo ancora nulla di ufficiale, si parla sempre di indiscrezioni e rumors, ma pare che la versione definitiva dell’auto potrà essere svelata già il prossimo febbraio. Al momento però l’azienda stessa non ha ancora confermato nulla, anche se i dirigenti non hanno nemmeno smentito le voci che circolano in questi giorni.

Alfa Romeo Tonale: quando arriverà nelle concessionarie

E se non abbiamo la data certa di lancio, quel che sappiamo però al momento è che molto probabilmente il SUV Alfa Romeo Tonale sarà in tutte le concessionarie a partire dal 4 giugno 2022. Lo ha confermato l’amministratore delegato del brand di Arese, Jean-Philippe Imparato.

Entro il prossimo mese di marzo dovrebbe quindi iniziare la produzione del modello presso lo stabilimento campano di Pomigliano d’Arco, appartenente al Gruppo Stellantis, come già era stato deciso dagli esordi. Per quanto riguarda le caratteristiche del SUV, possiamo dire che molto probabilmente esteticamente si discosterà poco dal concept mostrato a Ginevra nel 2019.

Alfa Romeo Tonale entrerà nella gamma del Biscione al posto di Giulietta che, come sappiamo, è uscita di produzione. Sarà un SUV dalle dimensioni molto simili a quelle di Stelvio, forse solo poco più piccolo e compatto.

Alfa Romeo Tonale, cosa sappiamo oggi sul nuovo SUV

Al momento pare che il nuovo SUV di Alfa Romeo avrà una lunghezza di 4,52 metri, gli interni seguiranno il DNA del brand, ma l’auto di nuova generazione avrà senza dubbio caratteristiche e tecnologie ultra moderne e di ultimissima generazione. Un omaggio ai celebri modelli del passato, come Brera, 159, SZ e RZ sarà dato dai fari anteriori a tre moduli scelti per Tonale. Infotainment e quadro strumenti saranno completamente digitali.

Nessuna certezza ancora nemmeno per quanto riguarda le motorizzazioni che entreranno in gamma, pare però che l’auto verrà lanciata sul mercato nelle varianti 1.3 benzina 4 cilindri da 130 fino a 180 cavalli di potenza e anche 1.6 diesel da 130 cavalli. Ma al top della gamma ci sarà ovviamente la versione ibrida, di cui si parla sin dal momento della presentazione del SUV, nel 2019. Sarà a trazione integrale e sprigionerà una potenza mozzafiato, che è probabile arrivi a superare i 220 cavalli. Alfa Romeo Tonale verrà proposto negli allestimenti Veloce, Sprint, Super e Ti, non si sa ancora nulla sui prezzi di listino. Restiamo in attesa di conferme.