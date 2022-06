Il nuovo super SUV in edizione limitata di Mercedes

Fonte: ufficio stampa Mercedes Il nuovo suv coupé Mercedes GLE promette elevati standard

Mercedes-AMG, la divisione speciale, celebra il suo 55° anniversario con sei modelli “Edition 55” basati sul SUV GLE e sulla GLE Coupé anche in questo esigente segmento di mercato. I clienti beneficiano del vantaggio che le raffinate dotazioni e i dettagli disponibili solo per questi modelli speciali in edizione limitata li rendono ancora più desiderabili.

I nuovi modelli “Edition 55” possono essere ordinati da ora fino a dicembre 2022. I colori scelti per le auto sono Obsidian Black Metallic e Manufaktur Diamond White Metallic con finiture in grigio scuro, la speciale pellicola per auto, i cerchi forgiati AMG da 22 pollici e le parti speciali in nero carbonio opaco sottolineano l’eleganza e l’aspetto esclusivo dell’auto.

La nuova Mercedes-AMG “Edtion 55”

Come caratteristica distintiva di questa edizione speciale di due modelli di successo Mercedes, entrambi i lati del veicolo sono dotati di una pellicola per auto con l’emblema AMG e un diamante AMG. Ulteriori interessanti contrasti sono forniti dai cerchi forgiati AMG da 22 pollici a raggi incrociati, verniciati in matt tantalum grey con bordo del cerchio tornito a specchio. I coprimozzi ruota con scritta “Edition 55” e il tappo del serbatoio cromato dimostrano una grande attenzione della Casa per i dettagli.

Con l’AMG Night Package, alcuni elementi esterni selezionati sono rifiniti in nero lucido. A seconda del colore scelto per l’auto, ciò si traduce in contrasti audaci o in transizioni più fluide. Il nero lucido è utilizzato per lo splitter anteriore e la modanatura della grembialatura anteriore AMG, gli alloggiamenti degli specchietti esterni, i bordi dei finestrini e la modanatura della grembialatura posteriore. A ciò si aggiungono due doppi terminali di scarico cromati neri.

Gli interni del super SUV

L’interno è caratterizzato dal contrasto di nero e rosso. I listelli sottoporta in acciaio inossidabile con scritta AMG illuminata di rosso accolgono guidatore e passeggeri. In tinta, i tappetini AMG neri in pregiato velours presentano cuciture a contrasto rosse e scritta “Edition 55” tessuta in rosso. Anche il volante Performance AMG in microfibra celebra l’anniversario con i badge “AMG” e “55” e sottolinea quanto questi modelli speciali possano essere considerati quasi oggetti da collezione esclusivi.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

I sedili AMG sono rivestiti in pelle nappa bicolore AMG in rosso pepe e nero. Se equipaggiati con l’esclusiva pelle nappa AMG, anche i pannelli delle porte e la consolle centrale sono progettati con questa combinazione di colori (di serie su GLE 63 S 4MATIC+, optional su GLE 53 4MATIC+ e GLE 63 4MATIC+). Il poggiamano nella consolle centrale è impreziosito da uno stemma AMG in rilievo. L’ambiente lussuoso e sportivo dell’abitacolo del nuovo SUV speciale è completato dagli elementi decorativi AMG in carbonio nero opaco.

Per i clienti di questi modelli, la fornitura comprende anche un telo copriauto per interni AMG su misura, che protegge il veicolo nel garage da polvere e graffi.

Il motore

E infine, per quanto riguarda la motorizzazione, il SUV è dotato di un 3,0 litri da 320 kW (435 CV), offre uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. L’auto vanta la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ con distribuzione della coppia completamente variabile.