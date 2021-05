Nuovo Renault Kangoo, comfort e sicurezza al massimo

editato in: da

Vera e propria icona fin dal suo lancio avvenuto nel 1997, Renault Kangoo ha conquistato il cuore dei clienti proponendo spazio, volume e modularità. Nuovo Kangoo migliora tutte le sue funzionalità, con questa nuova generazione torna alla ribalta. Il multispazio mantiene tutta la sua ingegnosità, con il pianale piatto e le barre da tetto innovative, che lo differenziano dalla concorrenza.

L’auto aggiunge di serie gli equipaggiamenti di sicurezza più recenti. Dotato di cinque veri posti, Nuovo Kangoo risponde perfettamente alle esigenze delle famiglie e dei gruppi alla ricerca della modularità, promettendo loro che non rimarranno mai a corto di spazio. Con un design esterno completamente rivisitato, più comfort ed equipaggiamenti, offre una qualità percepita degna di un’auto alto di gamma, ma anche nuovi dispositivi di assistenza alla guida.

Nuovo Kangoo ha 5 caratteristiche uniche che non possiamo dimenticare: prima di tutto la migliore abitabilità della categoria a livello di sedili posteriori, con tre veri posti, più di 49 litri di vani portaoggetti accessibili, tra cui il cassetto scorrevole Easy Life, il bagagliaio generoso da 775 litri, nella Top 3 della categoria, estensibile fino a 3.500 litri con l’ampio pianale piatto, le barre da tetto innovative, trasformabili senza attrezzi, per non restare mai a corto di spazio e poter trasportare tutto e infine 14 nuovi dispositivi di assistenza alla guida di serie, per una maggiore sicurezza.

Nuovo Kangoo si impone con uno stile nuovissimo, il cofano orizzontale nervato, il frontale verticalizzato e spalle generose, allestimenti eleganti e tecnologia Full LED integrata all’anteriore e al posteriore. Proprio come il design esterno, anche quello interno si trasforma con l’inedita plancia di legno scuro spazzolato, l’abitacolo confortevole e un posto guida più ergonomico. L’auto si evolve, con materiali più raffinati e regolazioni più precise.

La nuova generazione di Renault Kangoo migliora la vita a bordo dando la possibilità ai passeggeri di essere e restare connessi con il mondo esterno in tutti gli spostamenti. La multispazio comprende un caricatore senza fili e il nuovo sistema multimediale Renaut EASY LINK con Smartphone Replication e navigazione connessa, su un display da 8”.

Dotate di tecnologie Renault, tutte le motorizzazioni di Nuovo Kangoo sono conformi ai requisiti della norma Euro 6D Full. Nuovo Kangoo è dotato di motore benzina 1.3 TCe FAP (100 e 130 cavalli) e motore Diesel 1.5 Blue dCi (75, 95, 115 cavalli) con trasmissione automatica EDC a 7 rapporti o trasmissione manuale a 6 rapporti. Nel 2022, la gamma proporrà anche un motore 100% elettrico. Prodotto nello stabilimento Renault di Maubeuge, in Francia, Nuovo Kangoo sarà commercializzato a partire dal mese di giugno 2021, in Europa e sui mercati internazionali; in Italia da luglio.