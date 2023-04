Nuovo Renault Espace, aperti gli ordini: i prezzi

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Renault Renault Espace: aperti gli ordini

Il 17 aprile Renault ha aperto gli ordini del suo nuovo Espace a cinque o sette posti, un’auto davvero eccezionale, che sarà consegnata poi alla clientela dal prossimo ottobre. Si tratta della sesta generazione di una delle vetture più vendute del brand, la gamma sarà disponibile in tre versioni con l’innovativa ed efficiente motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 200 cavalli di potenza.

Della nuova versione di Espace abbiamo già parlato, oggi Renault apre gli ordini e assicura che le consegne dei primi esemplari inizieranno dal mese di ottobre. Prima rivoluzionario e poi visionario, si tratta di un veicolo che si è sempre evoluto, e che infatti negli anni resta al passo con i tempi.

Espace oggi

Renault Espace cambia volto e oggi diventa un SUV dal design atletico ed elegante, che comunica grande sportività nell’allestimento Esprit Alpine. Fedele al suo DNA di grande veicolo a 5 o 7 posti, è ancora il modello più abitabile della gamma Renault. Ottimo il volume del bagagliaio, che raggiunge fino a 1.818 litri e un raggio alle ginocchia nella seconda fila fino a 321 mm.

Espace, nella generazione attuale e per la prima volta, offre una panchetta posteriore scorrevole a piacere su 220 mm, suddivisa in due parti indipendenti. Gli interni del SUV sono molto luminosi, anche grazie alla scelta di materiali raffinati e di un’elevata qualità di assemblaggio e finiture – di alta gamma – grazie al tetto panoramico in vetro di oltre un metro quadrato, tra i più ampi del mercato.

Nuovo Espace resta al passo coi tempi, come ogni sua generazione: è high-tech non solo al suo interno, ma anche sotto il cofano. Alti livelli di connettività che “coccolano” i passeggeri e il conducente, Renault non perde di vista però anche l’impronta ambientale. Con dimensioni esterne più compatte e un peso ridotto rispetto al modello precedente, è dotato di una motorizzazione E-Tech Full Hybrid efficiente da 200 cavalli di potenza. Il consumo ridotto di carburante (4,6 litri/100 km) permette un’autonomia fino a 1.100 chilometri con un pieno, la batteria non necessita di ricarica.

Listino prezzi e allestimenti

Gli allestimenti in gamma oggi sono tre, con ricche dotazioni: Techno, Esprit Alpine e Iconic.

L’allestimento Techno ha un prezzo di listino da 43.700 euro, è l’entry-level della gamma, con grandi dotazioni di serie incentrate su tecnologia e comfort, come i fari anteriori LED Adaptative Vision, il sistema OpenR Link e il portellone del bagagliaio motorizzato hands-free. Si distingue per la lama anteriore in tinta carrozzeria, la cromatura lucida delle cornici dei finestrini e le barre tetto in alluminio satinato. I cerchi sono da 19” , le sellerie in tessuto al 100% riciclato.

Esprit Alpine e Iconic sono gli allestimenti di livello superiore, offrono proposte differenti tra loro. La prima parte da 46.500euro e offre ai clienti un look sportivo, calandra a scacchiera, interni rivestiti di Alcantara con impunture blu e cerchi in alluminio “Daytona” da 20’’.

L’allestimento Iconic, a partire da 48.500 euro, è dotato di cerchi da 20’’ Effie, è elegante e tecnologico: inserto in vero frassino, sellerie in pelle trapuntata Grigio Sabbia Chiaro, sedili in memory foam con comandi elettrici e regolazione lombare, telecamera con visione a 360°.

Nuovo Renault Espace è offerto di serie nella configurazione a 7 posti. Il pack 5 posti è disponibile in opzione per i clienti che puntano sulla capienza del bagagliaio. La Casa offre sei differenti tinte di carrozzeria: Rosso Passion, Grigio Scisto, Nero Etoilé, Blu Notturno, Bianco Nacrè e il colore riservato all’allestimento Esprit Alpine, Grigio Scisto Satinato.