Nuovo Renault Arkana: l’ultima generazione del SUV coupé

Il SUV Renault Arkana è stato presentato per la prima volta nella versione per l’Europa a ottobre 2020, e da quel momento ha ottenuto un grandioso successo. Le unità vendute sono 163.000, che diventano in tutto 240.000, considerando anche la variante XM3 di Renault Korea Motors.

Un modello che sta svolgendo un ruolo molto importante nella riconquista del segmento C, insieme a Megane E-Tech Electric e all’altro SUV ibrido Austral. Il grande successo di Arkana si deve anche ai suoi allestimenti alto di gamma, RS Line e E-Tech Engineered, che offrono più carattere e dinamicità.

Il nuovo modello per il 2023

Oltre al design originale che unisce fluidità e robustezza, il nuovo SUV Arkana comprende la nuova identità della marca per cavalcare ancora di più la “nouvelle vague”. Presenta il logo Renault “Nouvel’R” integrato nella calandra, al centro della fascia Nero Lucido che collega i fari.

Proprio come i modelli più recenti della gamma Renault, anche Arkana oggi è disponibile nell’allestimento alto di gamma Esprit Alpine, con uno spirito “sporty-chic”. Variante del modello che mostra paraurti anteriore Grigio Satinato, badge specifico Grigio Scisto con bordo Nero Lucido posizionato sui coprimozzo dei parafanghi. Nuovi i cerchi da 19” con motivo traforato che danno al SUV un look più distintivo e più sportivo. Il nuovo spoiler posteriore accentua l’aerodinamica del portellone.

Gli interni

Dando uno sguardo all’abitacolo, troviamo i nuovi sedili in ECO TEP (10% dei materiali provengono da fonti biologiche) e similpelle, impreziositi da cuciture orizzontali blu e dal logo Alpine sullo schienale. Le strisce blu distintive sono presenti anche sulle cinture di sicurezza.

Il volante e i pannelli delle porte riportano invece cuciture blu-bianco-rosse, mentre la parte della plancia di fronte al passeggero anteriore è rifinita con un sobrio ma elegante motivo effetto ardesia. L’abitacolo dell’allestimento Esprit Alpine di Nuovo Arkana è dotato di cambio e-shifter senza cavo meccanico.

Gli allestimenti in gamma

Il nuovo Renault Arkana oggi presenta tre allestimenti: Evolution, Techno ed Esprit Alpine.

L’auto offre navigatore incluso di serie nel sistema multimediale Renault EASY LINK, compatibile in modalità wireless con i sistemi Android Auto ed Apple CarPlay. Il driver display digitale del cruscotto ha sempre una diagonale di 7”, ma la superficie su cui vengono visualizzate le informazioni oggi è più ampia.

La versione Techno si differenzia per i cerchi ripresi dai precedenti allestimenti RS Line ed E-Tech Engineered. Il logo e le scritte posteriori sono in color Cromo Satinato. Entra in gamma per la prima volta una nuova tinta di carrozzeria, Blu Notturno. Le motorizzazioni disponibili sono sempre le stesse: E-Tech Full Hybrid 145 cavalli e benzina mild hybrid 140 e 160 cavalli.

Il Full Hybrid 145 CV conferisce alla nuova generazione del SUV un piacere di guida incomparabile: fluidità della guida elettrica, dinamicità ed efficienza. Unisce due motori elettrici e un motore termico a benzina da 4 cilindri e 1.6 litri da 69 kW (94 cavalli), abbinati a una trasmissione smart multimode con innesto a denti senza frizione e a una batteria da 1,2 kWh.

Quando arriva e quanto costa

La nuova generazione di Renault Arkana si basa sulla piattaforma modulare CMF-B sviluppata dall’Alleanza, nota per l’efficienza e il piacere di guida, offre al conducente un comportamento efficiente con un ottimo comfort.

Il SUV offre un’ottima tenuta di strada, supportata dalla guida del retrotreno, e stabilità nelle curve prese ad alta velocità. Gli ordini di Nuovo Renault Arkana saranno aperti nel corso dell’estate 2023, sui prezzi di listino ancora non sono state rilasciate informazioni ufficiali, sappiamo solo che l’attuale versione parte da 31.750 euro.