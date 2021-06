Nuovo record di autonomia per la Toyota Mirai ad idrogeno

editato in: da

Mirai, la berlina ad idrogeno si rinnova

Il viaggio della nuova Toyota Mirai è iniziato mercoledì 26 maggio alle 5.43 dalla stazione a idrogeno HYSETCO di Orly e si è concluso dopo aver percorso 1003 km con un solo rifornimento. Chilometri percorsi a zero emissioni su strade pubbliche, a sud di Parigi e nelle aree di Loir-et-Cher e Indre-et-Loire.

La distanza e i consumi sono stati certificati da un’autorità indipendente. L’idrogeno verde è stato usato durante la prova record e il consumo medio di carburante è stato di 0,55 kg/100 km, con un pieno equivalente a 5,6 kg di idrogeno. La nuova Mirai è l’auto elettrica a celle a combustibile di seconda generazione di Toyota. Offre prestazioni migliori, un design più elegante e contemporaneo e nuove dinamiche di guida rispetto al modello di prima generazione.

La migliore efficienza del sistema a celle a combustibile, insieme a una maggiore capacità di serbatoio e a una migliore aerodinamicità, contribuiscono ad aumentare la percorrenza fino a 650 km in condizioni di guida normali e la possibilità di rifornire l’auto in 5 minuti presso una stazione di rifornimento a 700 bar. Per raggiungere questo record di 1003 km percorsi dalla nuova Toyota Mirai, i piloti hanno adottato uno stile di ‘guida ecologica’ facilmente utilizzabile da tutte le tipologie di guidatori.

Beyond Zero sottolinea che le zero emissioni non rappresentano il punto d’arrivo per Toyota, è solo uno step nel percorso di elettrificazione, per superare le barriere e costruire un futuro migliore per tutti. Mirai incarna il concetto di ‘oltre le emissioni’ evidenziando i vantaggi della mobilità elettrica a zero emissioni, fornendo al contempo sicurezza, comfort, prestazioni e facilità di ricarica. L’idrogeno è inoltre una risorsa affidabile e abbondante per il trasporto e lo stoccaggio dell’energia, un’opportunità per creare una società migliore.

Tra i 4 piloti che hanno raggiunto il record vi era Victorien Erussard, fondatore e capitano dell’Energy Observer. Energy Observer, di cui Toyota è partner, è la prima imbarcazione dotata di tecnologia a celle a combustibile Toyota, è autonoma dal punto di vista energetico, a zero emissioni e rappresenta un laboratorio di ricerca e strumento di comunicazione verso la transizione energetica. James Olden, ingegnere di Toyota Motor Europe, Maxime le Hir, Product Manager Mirai, e Marie Gadd, PR manager di Toyota France, erano gli altri 3 piloti.