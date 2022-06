Nuovo record di autonomia con una singola ricarica

Fonte: Ufficio Stampa Mercedex EQXX l'auto elettrica dei record

Mercedes Vision EQXX è nuovamente l’auto elettrica dei record, supera infatti ancora i mille chilometri con una singola carica della batteria. Avevamo assistito al suo viaggio inaugurale da Stoccarda a Cassis lo scorso mese di aprile, ma oggi l’elettrica ha nuovamente alzato il livello, con un viaggio su strada di 1.202 chilometri da Stoccarda a Silverstone nel Regno Unito.

Il percorso dell’elettrica di Mercedes

L’auto ha percorso tanti chilometri su differenti percorsi, attraversando Paesi, autostrade, strade urbane e statali tra la Germania e la Francia. La Vision EQXX ha passato il confine francese vicino a Strasburgo, arrivando in Francia settentrionale a velocità autostradale fino a Calais, dove ha percorso l’Eurotunnel. Continuando il suo viaggio nel Regno Unito, ha preso la M25 intorno a Londra e poi si è fermata al circuito del Gran Premio a Brackley.

Ad accogliere l’auto elettrica c’erano gli esperti di Formula 1 e Formula E che hanno contribuito a sviluppare la sua trasmissione avanzata. La Mercedes dei record ha poi continuato il suo viaggio per Silverstone, dove è stata accolta dal pilota ospite speciale Nyck De Vries, pilota automobilistico olandese, vincitore del campionato 2019 di Formula 2 e Campione del Mondo nella stagione 2020-2021 di Formula E con il team Mercedes EQ.

L’olandese ha deciso di non andarci piano e ha infatti portato il mezzo al limite di velocità massima di 140 km/h sull’iconico circuito britannico. Sfruttando al meglio l’occasione, ha completato 11 giri. Durante tutto il road trip, la Vision EQXX ha sfruttato il suo innovativo sistema di gestione termica per raggiungere un consumo medio di 8,3 kWh/100 km a fronte di traffico intenso e temperature estive. I viaggi a lunga percorrenza di VISION EQXX su strade pubbliche forniscono agli esperti di ricerca e sviluppo dati preziosi per il programma di sviluppo in corso.

“Il viaggio continua, ancora più lontano, ancora più efficiente! Ancora una volta, l’auto ha dimostrato di poter coprire facilmente più di 1.000 km con una singola carica della batteria, stavolta di fronte a una serie completamente diversa di condizioni del mondo reale. Poiché Mercedes si impegna a diventare completamente elettrica entro il 2030 ovunque le condizioni di mercato lo consentano, è importante mostrare al mondo ciò che può essere ottenuto in termini reali attraverso una combinazione di tecnologia all’avanguardia, lavoro di squadra e determinazione”, afferma Markus Schaefer , membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes Benz Group AG, Chief Technology Officer responsabile dello sviluppo e degli appalti.

Le capacità di Vision EQXX nel mondo reale in differenti condizioni

Ad aprile di quest’anno il viaggio inaugurale da record in cui l’auto ha coperto 1.008 chilometri da Stoccarda a Cassis, sulla costa mediterranea francese. Con temperature che vanno da 3 a 18 gradi, ha completato il viaggio con un consumo energetico di 8,7 kWh/100 km e un’autonomia residua all’arrivo di circa 140 chilometri. Ma una volta non basta. Per dimostrare la vera capacità dell’elettrica il team di ingegneri sta effettuando una serie di viaggi su strada per testare la tecnologia alla base di Vision EQXX in diverse condizioni.

Stavolta durante il percorso l’auto non ha dovuto affrontare temperature estreme e nemmeno gli impegnativi scenari di consumo e recupero energetico delle Alpi. Le principali sfide di questo viaggio sono state le temperature estive fino a 30 gradi, abbinate a una maggiore densità di traffico intorno a Stoccarda e nel sud-est dell’Inghilterra. Tuttavia l’innovativa Mercedes EQXX ha mantenuto “la calma” per tutto il percorso grazie al suo innovativo sistema di gestione termica.

Le elevate temperature e il traffico autostradale hanno reso necessario il raffreddamento della trasmissione elettrica e dell’abitacolo, senza alcun impatto significativo sull’autonomia. La pompa di calore multi-sorgente si è dimostrata altamente efficiente nel mantenere fresca la temperatura della cabina, durante le 14 ore e 30 minuti di guida, l’aria condizionata è stata operativa per poco più di otto ore, ma ha avuto un impatto negativo minimo sul consumo energetico complessivo.

Lo sviluppo della Mercedes EQXX

Lavorando mano nella mano con il team di ingegneri di Stoccarda, gli specialisti della Formula 1 e della Formula E hanno contribuito a ridurre le perdite di sistema nella trasmissione e sviluppare un pacco batteria completamente nuovo, compatto e leggero.

Dopo un cambio di pilota, è stato Adam Allsopp, Advanced Technology Director di HPP, a prendere il posto al volante per l’ultima tappa a Silverstone. E ha parlato del significato della corsa sul circuito che ha ospitato il primo Gran Premio di Formula 1 TM nel 1950: “Guidare questo faro del futuro della mobilità elettrica nel luogo in cui è iniziata la storia della Formula 1 è un’occasione speciale. Completare il viaggio da Stoccarda a Silverstone con una sola carica con un’efficienza ancora maggiore dimostra davvero alcuni grandi progressi nell’accelerare le tecnologie alla base della nostra strategia di elettrificazione. Il contributo dato negli anni dagli sport motoristici a Mercedes Benz è significativo e ci rende molto orgogliosi”.