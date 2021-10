Nuovo record di autonomia per l’auto a idrogeno

La nuova Toyota Mirai a idrogeno pulisce l’aria

Toyota Mirai 2021 stabilisce il titolo Guinness World Records per la distanza più lunga percorsa da un veicolo elettrico a celle a combustibile a idrogeno. L’auto ha raggiunto 845 miglia (poco meno di 1.360 chilometri), un’autonomia senza precedenti, nessun’altra vettura l’aveva mai raggiunta con un singolo rifornimento completo di idrogeno. Un vero e proprio record.

Bob Carter, vicepresidente esecutivo di Toyota Motor North America, dichiara: “Nel 2016 la Toyota Mirai è stata la prima vettura elettrica a celle a combustibile di produzione disponibile per la vendita al dettaglio in Nord America, e ora la successiva generazione sta stabilendo il record di distanza percorsa con un solo rifornimento. Siamo orgogliosi di essere i leader di questa entusiasmante tecnologia”.

Il tentativo di record ufficiale è stato attentamente monitorato dal Guinness World Records, l’auto si è dovuta attenere alle rigide regole e procedure di documentazione. Durante il viaggio incentrato sull’efficienza (avvenuto il 23 e 24 agosto 2021), Toyota Mirai ha registrato un’impressionante efficienza di 152 MPGe, con l’acqua come unica emissione. Il giudice ha convalidato il serbatoio del Mirai con un sigillo sia all’inizio che alla fine del viaggio.

Il viaggio di due giorni è iniziato lunedì 23 agosto 2021 presso il Toyota Technical Center (TTC) di Gardena, in California, sede del gruppo di sviluppo delle celle a combustibile di Toyota. La macchina è andata verso sud, fino a San Ysidro, e poi a nord verso Santa Barbara attraversando Santa Monica e la spiaggia di Malibu lungo la Pacific Coast Highway. Di rientro al TTC quella sera Toyota Mirai ha registrato 473 miglia (761 km circa).

Il giorno dopo i due piloti hanno attraversato altre 372 miglia di traffico mattutino e pomeridiano sull’autostrada di San Diego tra Los Angeles e Orange County, fino a quando la Mirai non aveva più idrogeno, per un totale di 845 miglia guidate. Empric ha affermato: “In qualità di giudice del Guinness World Records per 10 anni, ho avuto l’opportunità di assistere a tentativi incredibili, tra cui diverse imprese legate alla distanza; il viaggio della Toyota Mirai senza la necessità di fare rifornimento mette in mostra la potenza della tecnologia elettrica a celle a combustibile. Un momento storico”.

Alla fine del viaggio, l’auto ha consumato un totale di 5,65 kg di idrogeno e ha superato un totale di 12 stazioni di idrogeno lungo i percorsi di guida senza fare rifornimento. Ha emesso zero grammi di CO2 e Toyota stima che, con un veicolo a motore a combustione interna standard, le emissioni totali per lo stesso viaggio sarebbero state di 301 chilogrammi circa.