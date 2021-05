Nuovo record di autonomia per l’auto a idrogeno di Hyundai

editato in: da

Un team australiano ha svolto una nuova esperienza da record alla guida di Hyundai NEXO, battendo il primato del mondo per la distanza più lunga percorsa da un veicolo alimentato a idrogeno con un solo pieno.

Per battere questo incredibile record, il pilota australiano di rally Brendan Reeves ha guidato il SUV elettrico a celle a combustibile partendo dalla zona di Essendon Fields, a Melbourne. Dopo aver percorso 807 km di guida incentrata sull’efficienza, Reeves è arrivato a Broken Hill con ancora un’ampia autonomia disponibile.

Ha proseguito poi il suo viaggio verso Silverton, una città nell’entroterra nei dintorni di Broken Hill, conosciuta per essere stata la città dove è stato girato il film d’azione degli anni ’80 “Mad Max 2” (“The Road Warrior”). La Hyundai NEXO ha viaggiato poi per altri 60 km circa prima di esaurire completamente il pieno di idrogeno nel serbatoio.

Secondo il computer di bordo, la distanza totale percorsa è stata di 887,5 km e ha così consentito di superare il record mondiale precedente che era di 778 km (dell’aeronauta francese Bertrand Piccard, anche lui al volante di una NEXO, nel suo viaggio attraverso la Francia da Sarreguemines a Le Bourget).

La distanza misurata dal GPS a bordo di Hyundai NEXO ha registrato 903,4 km, mentre la distanza di Google Maps ha segnato 905 km. Ai fini del test, è il computer di bordo dell’auto a fare fede e quindi ad essere utilizzato come registratore ufficiale di dati.

Il viaggio in tutto è durato 13 ore e 6 minuti, la velocità media di percorrenza è stata di 66,9 km/h; la spia per il basso livello di carburante si è accesa per la prima volta a 686 km, con un’autonomia residua che superava i 200 km. La spia ha iniziato a lampeggiare dopo 796 km, con 90 km di autonomia reale residui.

Hyundai NEXO ha consumato un totale di 6,27 kg di idrogeno, a una velocità di 0,706 kg/100 km. Ha purificato 449.100 litri di aria durante il tragitto, visto che il suo tubo di scarico ha emesso solo acqua sotto forma di vapore e goccioline, in completa assenza di emissioni di CO2.

NEXO è il veicolo elettrico fuel cell di serie di seconda generazione di Hyundai e offre un’autonomia di 666 km (WLTP) con un tempo di rifornimento che va da 3 a 5 minuti, in un avveniristico design da SUV, combina una mobilità pulita con le più recenti capacità di guida autonoma e avanzati sistemi intelligenti di assistenza alla guida.