Nuovo record di autonomia con una sola ricarica per un’auto elettrica

La Lightyear One , vettura elettrica a batteria costruita in Olanda, ha stabilito un nuovo record : è la vettura a zero emissioni che ha percorso la distanza massima con una sola carica.

L'auto ha marciato a una velocità costante di 85 km/h per quasi nove ore consecutive sull'asfalto del circuito di Aldenhoven ed è arrivata a percorrere ben 710 km.

Il test effettuato non è omologato secondo le regole dello standard WLTP ma rappresenta comunque un dato molto promettente in vista di ulteriori sperimentazioni e ufficializzazioni attese a breve dalla Casa olandese. Il record risulta ancora più impressionante se si considera che la capacità della batteria presente sulla Lightyear One è limitata a 60 kwh: una Tesla Model 3 Long Range con una batteria da 70 kWh, per esempio, ha un'autonomia elettrica che si ferma a 455 km.

A contribuire al prima ottenuto dalla Lightyear One sul circuito di Aldenhoven sono i cinque pannelli solari racchiusi in un vetro di sicurezza sul tetto e sul cofano dell'automobile. Queste soluzioni di tipo fotovoltaico consentono di aggiungere circa 70 km di percorrenza al giorno alla vettura a zero emissioni.

I tecnici olandesi, inoltre, hanno notato che le auto elettriche comuni tendono a sperperare gran parte della carica della batteria durante la fase di accelerazione: lavorando su questo aspetto, hanno reso la Lightyear One meno performante in trazione, limitando la sua velocità massima.

Portando l'auto a una velocità costante di 85 km/h, il consumo energetico è stato di soli 83 Wh/km, un dato che risulta inferiore di circa il 50% rispetto a quello delle tradizionali auto a zero emissioni presenti sul mercato. Il progetto della Lightyear One, un'auto capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi, è stato ideato nel 2017 ma è entrato in fase di sviluppo a pieno regime solo due anni dopo. A capo del progetto ci sono i due fondatori Lex Hoefsloot e Arjo van der Ham.

La volontà del brand olandese è quella di far entrare in produzione circa 1000 esemplari di Lightyear One entro la prima metà del 2022, per poi raggiungere il mercato di massa nel 2024: la vettura sarà venduta a un prezzo di partenza di 177.000 euro.

Nel settore delle vetture a zero emissioni, le varie Case automobilistiche si stanno dando battaglia sul campo dell'autonomia. Su tutte Tesla: Elon Musk ha in programma la produzione del camion elettrico Tesla Simi che avrà un'autonomia di 1.000 km e potrebbe rivoluzionare per sempre il mondo dei trasporti su ruote.

Durante il mese di settembre del 2020, invece, DS3 Crossack E-Tense ha stabilito il record di autonomia per un SUV, arrivando a percorrere 545 km senza doversi fermare per ricaricare.