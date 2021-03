Il nuovo pick-up che si trasforma in camper

editato in: da

Canoo Inc., una società che sviluppa veicoli elettrici (EV) innovativi costruiti con un’architettura della piattaforma proprietaria e altamente versatile, ha presentato il suo camioncino elettrico durante Virtual Media Day (VMD) di Motor Press Guild in collaborazione con Automobility LA. La versione di produzione del pick-up aprirà per i preordini nel secondo trimestre del 2021, con consegne a partire dal 2023.

Il pick-up di Canoo è stato costruito con diverse caratteristiche uniche (ricordate il camper con terrazza vista mare? Altro veicolo più unico che raro) per aiutare i clienti a fare di più con i loro veicoli. Il pianale del camioncino è lungo sei piedi e può estendersi fino a otto piedi, consentendo a oggetti di grandi dimensioni di adattarsi facilmente all’interno. L’estensione del pianale con maniglia a strappo aiuta anche a caricare e scaricare il camion e funge anche da portatarga.

Per offrire la massima utilità al cliente, il pickup è dotato di un’area di carico anteriore che può contenere attrezzi e altri oggetti, e include un piano di lavoro pieghevole con prese elettriche di differenti tipologie. Il tavolo della postazione di lavoro è estensibile per consentire ai clienti di avere la massima superficie sfruttabile.

Entrambi i lati del veicolo ospitano un tavolo ribaltabile integrato nel pannello laterale del pianale del camion, che diventa un ulteriore banco da lavoro con fonti di alimentazione multifunzionali. Un gradino si nasconde sul lato del pick-up, per consentire un accesso facile e veloce. Sotto il gradino si trova un’area di stoccaggio per oggetti, tra cui un kit di pronto soccorso, un frigorifero per snack e bevande, un laptop e altro ancora. Questa funzionalità efficiente in termini di spazio è possibile solo grazie alla piattaforma di Canoo.

La lunghezza del camioncino è modulare, con l’uso del sistema di divisori di spazio di Canoo, il veicolo è progettato per mantenere gli oggetti separati e al sicuro. Inoltre il pick-up offre dei cunei per fissare biciclette e ancoraggi configurabili per scale, attrezzature di grandi dimensioni e altri materiali. La terza luce di stop funge anche da luce aggiuntiva per vedere l’interno del pianale di carico di notte. Il veicolo è inoltre dotato di illuminazione perimetrale su tutti i lati per una maggiore visibilità.

Il pick-up dispone di portapacchi opzionali di dimensioni variabili per un maggiore stoccaggio del carico ed è stato progettato per ospitare una varietà di gusci da camper, per adattarsi al maggior numero di casi d’uso possibile. Il pick-up elettrico è stato pensato infatti per poter essere trasformato in una specie di mini camper con estrema facilità. Si tratta del terzo veicolo che sarà basato sull’architettura della piattaforma multiuso proprietaria dell’azienda, consentendo una tempistica di sviluppo accelerata. Il veicolo è facile da manovrare e comodo da guidare e parcheggiare su qualsiasi terreno.