La “bestia” a sei ruote di Mercedes in vendita a un prezzo da urlo

Mercedes G 63 AMG 6×6, il pick-up ‘carro armato’ vanta 6 ruote motrici ed è in vendita sul sito specializzato Pistonheads, alla modifica cifra di 872.000 euro. Questa variante fu introdotta nel 2013, in produzione per due anni, realizzata in sole 100 unità. Una di queste è quella che vediamo oggi in vendita in Germania.

Lontano parente dei più popolari Mercedes Classe X e Mercedes Classe G, il G 63 AMG 6×6 in questione ha alle spalle un chilometraggio ridotto: 230 km. A dispetto della sua forza trainante, ha un aspetto molto elegante. La carrozzeria, lunga 5,87 metri, è avvolta da una tinta beige metallizzato, denominata Sanidine Beige Metallic. Alcuni particolari sono in fibra di carbonio, mentre i cerchi in lega sono neri con dettagli rossi. Gli interni invece sfoggiano una pelle trapuntata nera e marrone chiaro. I sedili sono regolabili elettronicamente, riscaldati e ventilati.

Nato a cavallo tra il 2013 e il 2015 come i suoi 99 fratelli, questo pick-up tedesco inarrestabile offre dotazioni ‘speciali’ per il fuoristrada, tra cui gli assali a portale e il comando di regolazione della pressione delle gomme. L’altezza di guado è di un metro e i mastodontici pneumatici sono da 37 pollici su ruote da 18.

Le 3 lettere AMG nel nome suggeriscono performance di livello, nonostante il peso di ben 3,85 tonnellate. Il Mercedes G 63 AMG 6×6 monta un motore 5.5 V8 biturbo da 544 CV e 788 Nm. Il propulsore permette al pick-up di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi e di raggiungere i 161 km/h di velocità massima. La trasmissione è automatica a sette rapporti 7G-Tronic e, come detto, la trazione è ripartita su tutti e 3 gli assali.

I pick-up attirano l’interesse degli appassionati di auto in tutto il mondo. La G 63 AMG 6×6 da 872.000 euro, infatti, in passato, era stata già acquistata per 748.750 dollari. Nel 2019, quando aveva solo 225 chilometri sul tachimetro, fu RM Sotheby’s a metterla all’asta ad Abu Dhabi. Prima ancora, la 6 ruote di Stoccarda era invece nelle mani del suo primo proprietario, un collezionista del Kuwait.