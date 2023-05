Il nuovo pick-up Fiat Titano è pronto

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat Brasile Fiat Brasile lancia sul mercato il nuovo Titano

Fiat ha svelato nei giorni scorsi il primissimo teaser del suo nuovo modello nel segmento D-pickup. La divisione sudamericana del Gruppo ha rilasciato un video che ne rivela già il nome: Fiat Titano, ispirato all’entità della mitologia greca che affronta Zeus e gli altri dei dell’Olimpo nella sua ascesa al potere.

Ma non è tutto, il nome scelto può anche essere legato al metallo titanio, il più resistente che viene usato dall’industria high-tech, fornendo elevata resistenza e durata. La denominazione si riferisce a tutta la forza che avrà questo inedito pickup.

Com’è fatto

Il filmato che la Casa ha presentato sui suoi canali mostra anche le prime immagini esterne senza camuffamento del veicolo (che vediamo qui nell’articolo). Un’auto nuova, che arriva a completare la line-up dei pick-up di Fiat, un segmento in cui il marchio – come ben sappiamo – è leader assoluto in Brasile. Nel video si possono vedere le linee della calandra anteriore con il logo del marchio e la Bandiera Fiat, che rappresenta il movimento di riposizionamento del marchio. In evidenza anche la sagoma laterale, a riprova della sua robustezza, e quella posteriore, con la sigla “Titano”. A poco a poco, verranno rivelati maggiori dettagli sulla nuova Fiat Titano.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat Brasile

La gamma pick-up di Fiat in Sudamerica

Il nuovo pick-up di segmento D andrà ad ampliare, in Sudamerica, la gamma del brand italiano, di cui già fanno parte Fiat Toro (4,9 metri) e il più compatto Fiat Strada (4,5 metri). Questo nuovo modello della Casa è stato annunciato lo scorso dicembre, e in questi mesi si sono susseguiti differenti rumors e anticipazioni. Oggi possiamo vedere le primissime immagini in tutto il loro splendore, è ufficiale quindi che il nuovo pick-up Fiat Titano arriverà sul mercato in Brasile, e lo farà molto probabilmente entro la fine dell’anno.

L’auto nasce dalle sinergie interne tra la Fiat e la Peugeot. Il pick-up nascerà molto probabilmente sulla base del Landtrack del Leone, a singola o doppia cabina con dimensioni tra i 5,33 e i 5,39 metri e capacità di carico di una tonnellata, pick-up che è stato lanciato nel 2020.

Il video teaser molto breve che Fiat Brasile ha rilasciato mostra alcune similitudini nello stile dei due modelli: ci sono dei particolari nel layout della calandra e nel design delle luci di coda che si somigliano. È molto probabile che vi saranno molte parti condivise tra i due mezzi. C’è da dire quindi che le due auto saranno una sorta di “gemelle”, motivo per cui possiamo anticipare alcune possibili caratteristiche del nuovo pick-up italiano, anche in assenza di nuove comunicazioni ufficiali.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat Brasile

Il veicolo di Peugeot al momento prevede differenti varianti, sia a due che a quattro ruote motrici (con trazione posteriore o 4×4) e monta motori diesel 1.9 litri con potenza di 150 CV o benzina da 2.4 litri e 210 CV di potenza, con cambio manuale o automatico a sei rapporti. È probabile che le configurazioni previste per il nuovo Fiat Titano possano essere simili.

C’è che dice che le linee generali del nuovo Titano saranno diverse dal “gemello” Peugeot Landtrek, nonostante la forte somiglianza in alcuni dettagli. E lo vediamo dagli elementi esclusivi come il logo specifico sulla griglia anteriore o dallo stemma con la bandiera Fiat.

Le immagini confermano la presenza del portapacchi, la sponda del cassone mostrerà inoltre il logo Fiat cromato e la scritta Titano al centro. La tonalità di rosso che vediamo in queste prime immagini sarà probabilmente quella scelta per il modello di lancio. È probabile che il nuovo pick-up Fiat monterà un motore 2.2 turbodiesel (ripreso dal Ducato), ma con un’erogazione di 200 CV di potenza.