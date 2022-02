Il nuovo piacere di guida a bordo di Megane E-TECH Electric

Renault è uno dei brand pionieri della rivoluzione elettrica, che ha iniziato a far parte di questa ‘storia’ e del settore delle zero emissioni ancor prima di tutti gli altri marchi. Parliamo quindi di un periodo che supera il decennio di esperienza e di competenze uniche, comprovato da oltre 10 miliardi di “e-chilometri” già percorsi da 400.000 veicoli venduti.

Il Gruppo Renault oggi può essere definito uno dei leader del mercato dei veicoli elettrici in Europa. E la storia è appena cominciata. Ma oggi possiamo dire di assistere all’accelerazione di questa rivoluzione elettrica. Renault è pronta a contribuire, non solo per la grande esperienza che vanta in materia, ma anche come “costruttore automobilistico storico”. Il suo know-how in termini di progettazione, produzione e commercializzazione dei veicoli, l’esperienza e la capillarità della sua rete di vendita per offrire la migliora consulenza ed effettuare la manutenzione e la riparazione dei veicoli, messe insieme al know-how elettrico, crea un mix unico di passato e futuro che permette al marchio di accompagnare questa accelerazione con fiducia.

Il nuovo piano strategico Renaulution

Lo scorso anno, nel mese di maggio, abbiamo visto come il marchio aveva già superato la soglia dei 20.000 veicoli elettrici venduti in Italia dal momento del lancio sul mercato della sua gamma dedicata. Nei primi 4 mesi del 2021 Renault era leader del mercato elettrico in Italia.

La Casa si era attestata come quella che vantava il maggior numero di vendite di veicoli a zero emissioni nel nostro Paese. E non è tutto, allo stesso tempo erano anche state immatricolate più di 11.000 Renault Zoe E-TECH Electric in Italia. Una doppietta importante, che già sottolineava la leadership di Renault sul mercato elettrico italiano e la crescita continua delle sue vendite in questo settore, a partire dal 2011.

Il brand è il primo costruttore automobilistico Europeo che ha creduto fino in fondo nei mezzi 100% elettrici, ed è anche il primo che ha voluto proporre la mobilità sostenibile a tutti, in linea con lo spirito Renault di democratizzare la tecnologia e far evolvere l’automobile. Oggi questa dinamica è ancora sostenuta dal piano strategico denominato Renaulution e dalla “Nouvelle Vague” del brand. Un’era che farà del Gruppo Renault il leader della transizione energetica e che renderà i veicoli elettrici della Casa, al tempo stesso, molto popolari e generatori di valore.

Il ruolo della nuova Renault Mégane E-TECH Electric

Questo movimento storico, da oggi, si traduce in maniera concreta nella gamma Renault con Nuova Mégane E-TECH Electric. Ispirata alla concept-car MORPHOZ del 2019 e anticipata dalla show-car Mégane eVision del 2020, la berlina del marchio, che si presenta con il suo stile dinamico ed elegante, è in grado di andare oltre ogni aspettativa. Rompe i codici e spinge ancora più lontano i limiti in termini di design, rapporto tra le dimensioni e l’abitabilità e la versatilità di utilizzo, grazie alla piattaforma CMF-EV sviluppata nell’ambito dell’Alleanza. È un piacere da guardare, ma anche da guidare. Staremo a vedere i nuovi successi del marchio in questo ambito, durante tutto il 2022.