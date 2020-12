Nuovo Peugeot 3008, il leader dei SUV si rinnova: test-drive e prezzi

editato in: da

Peugeot 3008 si rinnova, il design presenta un frontale ridisegnato, nuovi fari posteriori Full LED, colorazioni che esaltano forme della carrozzeria e una nuova opzione “Black Pack” per distinguersi ulteriormente. L’auto incarna perfettamente il concetto di “Power of Choice”. Questo è il motivo per cui può essere scelta con motorizzazione plug-in hybrid, a due o quattro ruote motrici, e con motori a benzina o Diesel, che esaltano il piacere di guida e massimizzano l’efficienza.

DESIGN

Il frontale si è evoluto verso un design ancor più distintivo e unico, che ridefinisce le linee della modernità, fondendo al contempo eleganza e dinamismo. La calandra a scacchiera senza cornice simboleggia lo stile sempre più moderno. Per enfatizzare la sportività, già dal primo livello di allestimento, nel nuovo paraurti sono state inserite prese d’aria laterali nere lucide e un profilo anteriore sotto la griglia paraurti verniciato. Anche i fari anteriori sono stati ridisegnati per essere più riconoscibili e per sottolineare l’evoluzione dello stile.

FARI FULL LED

I fari anteriori includono la tecnologia LED sin dal primo livello di allestimento della gamma e sono ampliati dalle DRL (luci di marcia diurne) a forma di artiglio con punta cromata, firma luminosa perfettamente in linea con l’attuale stile del brand, riconoscibile anche a distanza. Sui modelli GT e GT Pack , i fari Full LED offrono un aspetto ancora più tecnologico e distintivo. Inedita la funzione “Modalità Nebbia”, che ha sostituito i fendinebbia. I fari posteriori sono aggiornati con tecnologia Full LED a 3 artigli per comunicare una firma luminosa anche a chi segue l’auto. Gli indicatori sono a scorrimento.

GLI INTERNI

Il successo di Peugeot 3008, che oggi si rinnova, si deve in parte anche ai suoi interni straordinari. Il Peugeot i-Cockpit si è evoluto per essere ancora più moderno e al top di gamma. L‘Head-Up Digital Display da 12,3’’, completamente personalizzabile e configurabile, dispone di un pannello digitale con tecnologia “Normally Black” per una resa di alta qualità.

Il nuovo touch screen centrale oggi misura 10 pollici, lo schermo è ad alta definizione, dotato di una serie di sette eleganti tasti da pianoforte per accedere direttamente alle principali funzioni di comfort. Questo restyling si riflette negli interni con nuove finiture, che contribuiscono a elevare la già alta qualità presente nell’abitacolo.

SICUREZZA ALLA GUIDA

Nuovo Peugeot 3008 (tra i crossover più venduti in Italia) offre il massimo della tecnologia per quanto riguarda gli aiuti alla guida (ADAS). Troviamo infatti Night Vision, che rileva gli esseri viventi davanti al veicolo in condizioni di visibilità ridotta, fino a 200-250 m. L’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, regola in automatico la velocità in funzione del veicolo che ci precede, consente di fermare l’auto e di farla ripartire se l’arresto è inferiore a 3 secondi. Lane positioning assist, permette al guidatore di scegliere la posizione dell’auto all’interno della propria corsia e di farla mantenere in automatico. Disponibili poi la frenata automatica di emergenza di ultima generazione e il riconoscimento esteso dei segnali stradali.

MOTORIZZAZIONI

Peugeot 3008 è disponibile con due diverse motorizzazioni plug-in hybrid, la HYBRID4 300 e-EAT8 combina un motore PureTech da 200 CV e due motori elettrici, uno anteriore da 110 CV e uno posteriore da 112 CV. La versione a due ruote motrici HYBRID da 225 CV combina un motore PureTech da 180 CV con un motore elettrico da 110 CV. Il resto della gamma motori prevede per il benzina, il 3 cilindri turbo da 1.2 litri nelle versioni PureTech 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e cambio automatico EAT8, il 4 cilindri da 1.6 litri PureTech 180 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Per i Diesel vediamo il motore a 4 cilindri da 1.5 litri nella versione BlueHDi 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o con automatico EAT8.

COME SI GUIDA

Anche quando è intervenuto il motore termico la guida è silenziosa. Il comfort a bordo è elevato e le sospensioni assorbono senza problemi le imperfezioni dell’asfalto. La sensazione in termini di comfort è quella di essere a bordo di una berlina. Sensazioni analoghe a quelle provate alla guida di Peugeot 5008.

IL PREZZO

Nuovo Peugeot 3008 è già ordinabile in Italia e sarà commercializzato dal mese di gennaio 2021. Ha un listino che parte da 29.000 euro per la versione PureTech 130 con cambio manuale. Aggiungendo 2.000 euro si possono acquistare la versione con cambio automatico o la versione Diesel.