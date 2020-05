Nuovo Peugeot 2008, il suv compatto da città

editato in: da

Peugeot 2008, la serie speciale debutta anche sul suv

La personalità di un’auto, secondo Peugeot, può passare anche attraverso lo stile dell’impianto di scarico, della tipologia di calandra anteriore e dalle dimensioni dei cerchi ruota. Tutti elementi di design in grado di donare grande personalità al suv.

L’intenzione della Casa è quella di far abbandonare l’idea del passato che vedeva i suv compatti come veicoli multiterreno, ma incapaci di fornire sensazioni appaganti alla guida. La nuova Peugeot 2008 invece ridefinisce il concetto di piacere di guida, grazie a contenuti tecnologici esclusivi, come il nuovo PEUGEOT i-Cockpit 3D, ma anche grazie ad uno stile personale e muscoloso, che passa anche attraverso un dettaglio di non poco conto.

Facciamo un salto nel passato, alcuni si ricorderanno che, negli anni Settanta e Ottanta, le auto mettevano in bella mostra i loro terminali di scarico, come se volessero comunicare la potenza. Era la massima celebrazione della cavalleria e della sportività. Poi si è passati a nascondere il terminale di scarico, forse per comunicare che l’auto in epoca recente è diventata più rispettosa dell’ambiente e silenziosa. Alcuni non ci avranno fatto caso, ma i veri appassionato di motori, potenza e sportività non hanno mai accettato questo nuovo ‘trend’.

E oggi finalmente rivediamo i terminali di scarico, ricomparsi sulle auto di tutti i giorni, come a voler rivendicare il ruolo primario che hanno avuto tra le dotazioni di un’auto e la loro capacità di comunicare stile e potenza. A volte hanno forme originali. Altre volte vediamo solo le cornici cromate realizzate sul paraurti posteriore per dare dinamismo all’insieme in maniera simmetrica.

Oggi arriva sul mercato il nuovo suv Peugeot 2008, un modello che ha rivisitato lo stile di questo segmento e ha tracciato una nuova strada nello stile del più compatto sport utility della Casa del Leone. Tra i tanti elementi stilistici che catturano l’attenzione vi è sicuramente quello rappresentato da differenti tipologie di terminali di scarico, un elemento che completa la parte posteriore del veicolo e che varia in funzione della motorizzazione e dell’allestimento.

La gamma del nuovo suv Peugeot 2008 vanta 6 diverse motorizzazioni e di 5 livelli di allestimento, ed è costituita da 23 diverse combinazioni complessive. Benzina PureTech con potenze di 100, 130 e 155 CV, Diesel BlueHDi da 100 o 130 CV ed anche una versione 100% elettrica, accreditata di 136 CV. Nella versione a zero emissioni, non essendo presente un motore a combustione interna, ovviamente gli scarichi non sono fisicamente presenti, ma è l’unico caso nella gamma.

Proseguendo col diesel infatti entrambe le versioni adottano uno scarico singolo tondo posizionato sul lato destro del posteriore, con due tipologie di finitura in funzione dell’allestimento. Con finitura a taglio vivo sugli allestimenti Active e Allure, cromato e arrotondato su quello superiore GT Line. I modelli alimentati a benzina PureTech sono quelli che possono esser dotati di terminale singolo o doppio. Le motorizzazioni da 100 CV lo sfoggiano singolo a taglio vivo posizionato a destra, le versioni da 130 da 155 CV adottano invece un doppio scarico con terminale singolo, uno per lato, ed entrambi di forma trapezoidale con finitura cromata.

Peugeot 2008 è pensata per chi vuole vivere nuove esperienze al volante di un’automobile. Suv autentico e dalle dimensioni ideali, si fa notare per lo stile, particolarmente forte e personale. Ultra tecnologico, adotta il nuovo PEUGEOT i-Cockpit 3D ed equipaggiamenti e aiuti alla guida che esprimono il massimo livello del know-how della Casa del Leone.