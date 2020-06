Opel Mokka, ecco il nuovo volto del SUV compatto

editato in: da

Nuovo Opel Mokka, elettrico e innovativo: svelata la seconda generazione

È arrivato il nuovo Opel Mokka, la seconda generazione del bestseller compatto della Casa, potente e completamente nuovo, combina piacere di guida e modernità. È in grado di guidare a emissioni zero, è altamente efficiente e più compatto che mai.

Le parole piene di entusiasmo del capo di Opel, Michael Lohscheller: “Nuovo Opel Mokka è un concentrato di stile e tecnologia e cambierà la percezione del nostro Marchio! Con Mokka, stiamo reinventando Opel e presentiamo il nostro design per il prossimo decennio. Evidenzia tutto ciò che il marchio rappresenta oggi e in futuro: Mokka è divertente, efficiente e innovativo sotto tutti gli aspetti. Inoltre, incarna perfettamente i valori del Marchio Opel, eccitante, accessibile, tedesco, nel modo più progressivo. È la prima Opel a essere elettrica sin dal suo lancio. Una vera prova del fatto che Opel sta iniziando il processo di elettrificazione.

Il design del nuovo Opel Mokka sorprende con proporzioni sbalorditive e una linea pura e accattivante dal look audace. Si tratta inoltre del primo modello a presentare il futuro volto del marchio con l’abitacolo di prossima generazione completamente digitale. Non ci sono display analogici né indicazioni decorative, lo schermo è chiaro, le informazioni sono focalizzate su ciò che è veramente necessario. Il cruscotto allungato orizzontalmente integra due display widescreen.

La tradizione Opel nel proporre tecnologie innovative di classe superiore per una vasta gamma di acquirenti continua con Mokka di ultima generazione. Il SUV elettrico può regolare automaticamente le operazioni in base ai movimenti del veicolo che lo precede senza intervenire sul freno o sull’acceleratore e dispone anche di un sistema di posizionamento attivo che mantiene il veicolo al centro della corsia. Anche il sistema di illuminazione offre tecnologie di classe superiore con i fari a matrice IntelliLux LED con 14 elementi.

Per la prima volta nella storia di Opel, nuovo Mokka sarà disponibile fin dal suo lancio con una motorizzazione completamente elettrica. La stessa è in grado di erogare una potenza di 136 CV e 260 Nm di coppia massima. Ragguardevoli le rapide reazioni, l’agilità e la dinamica. Mokka offre tre modalità di guida, Normale, Eco e Sport, per una guida più equilibrata oppure più divertente, a seconda delle esigenze e dei gusti. La velocità massima limitata elettronicamente è di 150 km/h. Un sistema di ricarica rapida da 100 kW permette di caricare l’80% della batteria in soli 30 minuti e l’autonomia dichiarata dalla Casa arriva fino a 322 km.

Il nuovo SUV elettrico Opel Mokka, presentato nelle scorse settimane e finalmente pronto per il debutto, è caratterizzato da un aspetto molto energico, oltre ad essere divertente e agile. Le vendite inizieranno a fine estate 2020 e sarà disponibile nelle concessionarie da inizio 2021, anche con motori diesel e benzina efficienti.