Nuovo Opel Mokka: ecco i motori super efficienti

Opel annuncia il lancio del nuovo Mokka con motori altamente efficienti. Il SUV è più compatto che mai, la combinazione perfetta di divertimento e modernità, ideale per la città e per gli ampi spazi aperti in autostrada.

Michael Lohscheller, CEO di Opel, ha dichiarato: “Nuovo Opel Mokka è l’icona di tutto ciò che il marchio rappresenta, oggi e per il futuro. Divertente, efficiente e completamente innovativo, Opel Mokka simboleggia esattamente i valori del nostro marchio: entusiasmo, accessibilità, costruito in Germania. I nostri clienti sono liberi di scegliere un Opel Mokka con motore elettrico o con uno dei nostri nuovi motori super efficienti”.

La nuova versione del SUV ha il passo più lungo ma è appena più corto (di 12,5 cm) rispetto al modello precedente, può ospitare cinque passeggeri mantenendo lo stesso vano di carico di 350 litri. La sua lunghezza totale di 4,15 metri lo rende facile da manovrare e parcheggiare nelle aree urbane ed extra-urbane.

Il design ha proporzioni stupefacenti, uno stile puro e il look caratterizzato da sbalzi corti e proporzioni ampie, che, unite alle linee più tese, fanno apparire Opel Mokka più “piantato” al suolo. Rappresenta il volto del futuro marchio e avrà ripercussioni su tutti i futuri modelli della Casa. È dotato di un cockpit digitale di nuova generazione, la plancia allungata orizzontalmente integra due display widescreen. Per permettere un utilizzo intuitivo e una costante attenzione del guidatore sulla strada, i progettisti di Opel hanno mantenuto i pulsanti di controllo solo per le funzioni essenziali.

Con l’allestimento GS Line, Opel offre per la prima volta una versione più sportiva di Opel Mokka. Di serie le caratteristiche luci diurne, la mascherina Vizor nero lucido, elementi decorativi e stemmi esterni neri anziché cromati, un tessuto particolare per i sedili anteriori, rifinitura in rosso della plancia comandi, cerchi in lega leggeri con finitura nera, tetto bicolore e nervatura nera; è davvero bello da mozzare il fiato.

Parliamo dei motori super efficienti, la grande novità. Oltre alla nuova versione elettrica del SUV Opel Mokka, vi sono i propulsori innovativi e molto vivaci, che offrono potenze che vanno da 100 CV 130. Il consumo di carburante moderato e le prestazioni superiori sono caratteristiche di tutte le versioni. Il 1.2 Turbo da 100 CV è abbinato a un cambio manuale a sei marce, prestazioni più elevate sono fornite dal 1.2 Turbo da 130 cavalli. Nonostante l’elevata potenza, il consumo rimane moderato con il cambio manuale a sei rapporti o automatico a otto rapporti.