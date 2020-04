Nuovo Opel Mokka: la prima immagine del suv compatto bestseller

editato in: da

Il nuovo Opel Mokka è su strada, ancora camuffato, ma pronto per i primi importanti test con gli ingegneri Opel e sarà è elettrico.

La seconda generazione di Opel Mokka è tutta nuova e la sua nuova tecnologia, inclusa l’e-power, viene testata meticolosamente, messa a punto e approvata prima del lancio sul mercato.

La produzione inizierà nel quarto trimestre di quest’anno. La produzione inizierà con la motorizzazione elettrica ed è prevista in consegna ai primi clienti all’inizio del 2021. Le vetture test suggeriscono cosa ci sia dietro al camouflage: una grande K gialla sulle fiancate verde-nero: K come in Mokka. Sì, semplicemente Mokka.

La nuova generazione fa a meno dell’appendice X nel nome, come fatto dalla prima generazione che è stata una vera bestseller sin dal suo debutto nel 2012. Allora, Opel Mokka impressionò per le sue dimensioni compatte e l’aspetto solido.

Il nuovo modello è altrettanto compatto e robusto, ma, in modo molto più moderno e progressista, ancor più minuziosamente creato su misura per la guida in città, ancora più elegante per fare una grande impressione.