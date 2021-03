In arrivo Opel Mokka: elettrizzante e entusiasmante

editato in: da

Presentazione ufficiale per il nuovo Opel Mokka

Come annunciato dalla campagna pubblicitaria internazionale, Opel ha lanciato il nuovo Mokka. Il suo motto? Less normal. More Mokka. Presentato per la prima volta nel 2020, rappresenta per la Casa tedesca un rivoluzionario corso stilistico. Lo si intuisce dal Vizor (elemento estetico che integra calandra e fari) e dall’inedito emblema del fulmine, entrambi ‘family feeling’ del marchio.

Lo scorso anno Opel Mokka è riuscito a conquistare il titolo di ‘Connected Car Award 2020’, nella sua versione 100% elettrica Mokka-e. I lettori delle riviste tedesche specializzate, Auto Bild e Computer Bild, hanno premiato il SUV compatto per la sua cifra tecnologica, da vettura premium. Per esempio, a bordo si può contare su avanzati sistemi di sicurezza, come il Cruise Control Attivo e l’Active Lane Positioning.

Opel ha inoltre dotato Mokka 2021 dell’illuminazione IntelliLux LED Matrix (qui la nostra prova dell’innovativo dispositivo in notturna). Si tratta di una tecnologia attiva, basata su 14 componenti ‘intelligenti’, capaci di far luce senza abbagliare i veicoli che precedono o che arrivano nel senso opposto. Tra gli ADAS non mancano il freno di stazionamento elettrico e il sistema di riconoscimento dei cartelli stradali. A disposizione dei clienti ci sono anche la pratica retrocamera con visione a 180 gradi, l’Automatic Park Assist, il sistema di protezione della fiancata Flank Guard e l’Allerta angolo cieco laterale.

Veniamo ora ai contenuti estetici del SUV compatto, di cui di recente sono state lanciate le versioni top di gamma. Come detto, oltre al Vizor e al logo del fulmine denominato Blitz, Mokka si contraddistingue rispetto alle Opel precedenti anche per il nome posizionato centralmente sul portellone posteriore. Non solo. Il B-SUV è la prima Opel con il Pure Panel e il posto di guida 100% digitale.

Altra prima volta di Opel firmata Mokka: il SUV da 5 passeggeri e lungo 4,15 metri è disponibile dall’inizio delle vendite con una versione a batteria full electric da 136 CV. Le motorizzazioni con alimentazioni tradizionali, sia benzina sia diesel, prevedono potenze da 100 a 130 CV. Infine i prezzi. Il nuovo Opel Mokka è ordinabile in Italia a un costo d’ingresso di 22.200 euro. Per quanto riguarda la variante elettrica la cifra da sborsare sale a 34.000 euro.