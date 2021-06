Nuovo Opel Grandland: il SUV si rinnova, sportivo ed elegante

editato in: da

Recentissimo il nuovo Grandland, presentato solo poche ore fa da Opel. L’auto, grazie al Pure Panel totalmente digitale, offre un’esperienza di guida completamente diversa. Il SUV Opel offre ai clienti tante tecnologie e sistemi di assistenza alla guida che fino ad ora si trovavano esclusivamente in veicoli di segmenti superiori.

In particolare vediamo i nuovi fari attivi IntelliLux LED Pixel con ben 168 elementi LED in totale. La tecnologia proviene da Opel Insignia, l’ammiraglia della Casa, e debutta sul SUV top di gamma del brand tedesco definendo nuovi standard nel settore di mercato di Opel Grandland. Stesso discorso per il sistema Night Vision, che debutta per la prima volta su una vettura Opel. Il sistema rileva pedoni e animali al buio fino a 100 metri di distanza, avvertendo chi si trova al volante. Il sistema semi-attivo Highway Integration Assist posiziona Opel Grandland al centro della propria corsia e mantiene la distanza rispetto al veicolo che precede. Progettato e prodotto in Germania, il nuovo Opel Grandland si distingue anche per l’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio. Con il nuovo Grandland Opel inoltre continua la sua strategia di elettrificazione.

Le tecnologie di ultima generazione del nuovo Opel Grandland

Il SUV al vertice Opel si caratterizza da sempre per dinamismo e sportività, sin dal momento della sua prima presentazione nel 2017. Oggi Grandland monta l’inconfondibile Opel Vizor, il volto del marchio. Audace e originale, evidenzia l’anteriore e integra in un unico elemento la calandra, l’Opel Blitz e tecnologie come i fari IntelliLux LED Pixel, al vertice del segmento.

L’auto vanta oggi fari attivi IntelliLux LED Pixel. I 168 moduli LED consentono di adattare il fascio di luce senza soluzione di continuità alla situazione di guida e all’ambiente esterno, senza abbagliare gli altri utenti presenti sulla strada.

Le luci LED per la marcia diurna integrate in ogni faro anteriore producono la tipica firma Opel. Questa generazione innovativa di fari rende il nuovo Opel Grandland leader del proprio segmento di mercato. Altra tecnologia presente sul nuovo SUV, che aumenta la sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto durante la guida notturna e sulle scure strade extraurbane, è il sistema Night Vision. La telecamera a infrarossi rileva persone e animali fino a 100 metri di distanza, in base alla differenza di temperatura rispetto all’ambiente circostante.

Il nuovo Opel Pure Panel di Grandland è chiaro e intuitivo

L’aspetto è futuristico e essenziale, vediamo due ampi schermi all’interno di un unico sistema, che formano l’Opel Pure Panel. Questo posto guida completamente digitale e costruito intorno a chi guida ha un funzionamento intuitivo e rende superflui numerosi tasti. Il sistema è dotato delle più recenti tecnologie digitali e fornisce le informazioni più importanti. I due schermi accolgono i passeggeri e creano un’atmosfera piacevole e moderna. Lo schermo touch centrale, grande fino a 10 pollici, è rivolto verso il guidatore, che può concentrarsi sulla guida senza dover togliere gli occhi dalla strada, a beneficio della sicurezza in auto.

Il cruise control attivo con funzione “Stop & Go”

Highway Integration Assist è il nuovo sistema, grande novità su Opel Grandland, che utilizza la telecamera e i sensori radar, unisce diverse funzioni di assistenza e rende così la guida ancora più rilassante. Il cruise control attivo mantiene la distanza rispetto al veicolo che precede in funzione della velocità impostata e, insieme al sistema di posizionamento attivo in corsia, tiene Opel Grandland al centro della corsia. La velocità del SUV aumenta o diminuisce per seguire il veicolo che precede e il sistema può frenare l’auto fino a farla fermare, se necessario. Grazie alla funzione “Stop & Go”, Opel Grandland con il sistema Highway Integration Assist riparte automaticamente da fermo.

Opel Grandland: sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia

Tanti sono comunque i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione del nuovo Opel Grandland; partiamo dalla telecamera panoramica con visione a 360°, che facilita ogni manovra grazie alla telecamera anteriore e a quella posteriore. Sullo schermo del sistema di infotainment si possono vedere le zone davanti e dietro all’auto e si ha anche una visione dall’alto. L’assistente automatico al parcheggio identifica spazi adeguati longitudinali e trasversali e interviene sullo sterzo per fare entrare e uscire dal parcheggio Opel Grandland in modo automatico. L’allerta angolo cieco previene possibili incidenti quando si cambia corsia. La dotazione di serie comprende Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza, Rilevamento pedoni, Allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata, Riconoscimento segnali stradali, Rilevamento stanchezza e Cruise control.

Comfort a bordo del nuovo SUV Grandland

L’auto offre a guidatore e passeggero anteriore nuovi sedili ergonomici attivi certificati dagli specialisti di “Aktion Gesunder Rücken e.V.”, che aiutano a mantenere una postura corretta. Si tratta di sedili pluripremiati e unici nella categoria di Opel Grandland, offrono un’ampia gamma di regolazioni, dall’inclinazione elettrica dello schienale al sostegno lombare elettropneumatico. Nella versione in pelle offrono il riscaldamento e la ventilazione. Il comfort aumenta anche grazie al sistema “Keyless Open & Start” e al portellone controllato da sensori che si può aprire e chiudere con un semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore.

Infotainment e connettività

Intrattenimento e connettività sono garantiti da sistemi di infotainment compatibili con Apple CarPlay e Android Auto. Insieme ai servizi di OpelConnect, il sistema top di gamma Multimedia Navi Pro rende ogni viaggio rilassante grazie alla disponibilità delle informazioni sul traffico in tempo reale, agli aggiornamenti online delle mappe e alla navigazione predittiva. Il sistema di ricarica wireless nel tunnel centrale consente di ricaricare gli smartphone compatibili in modo pulito e ordinato, senza cavi.

Sicurezza e prestazioni al vertice per il nuovo Opel Grandland

Tecnologie e comfort al top sono accompagnati dalle eccellenti prestazioni del nuovo Opel Grandland e dal suo design puro e audace. La Casa prosegue con la sua strategia di elettrificazione e offre anche le versioni plug-in hybrid del SUV, che garantiscono l’accelerazione di un’auto sportiva e la possibilità di guidare a zero emissioni, grazie ai motori elettrici e alla frenata rigenerativa. I clienti possono scegliere il sistema di propulsione preferito, dagli efficienti motori diesel e benzina alle versioni elettriche plug-in hybrid.

Design degli esterni

L’estetica è caratterizzata dalle tipiche linee nette del SUV in questione, l’Opel Vizor (che abbiamo visto anche sulla nuova Opel Astra) si allunga su tutto l’anteriore. Il nome Grandland e il logo del marchio, il Blitz, si trovano proprio al centro del portellone. Altri dettagli unici sono i paraurti e i pannelli laterali, ora verniciati in colore carrozzeria, e gli skidplate sottoscocca in nero lucido o silver. Il nuovo Opel Grandland è disponibile anche nella caratteristica versione con tetto bicolore.

I prezzi di listino

Opel annuncerà i prezzi e aprirà gli ordini della nuova ammiraglia SUV tra qualche settimana. Le consegne del nuovo Opel Grandland inizieranno il prossimo autunno.