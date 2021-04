Nuovo Nissan Qashqai, aperti gli ordini: i prezzi in Italia

editato in: da

Nuova Nissan Qashqai, ecco come si presenta la nuova generazione

La nuova generazione di Nissan Qashqai, presentata a marzo, arriva con decisione sul mercato. Il crossover della Casa giapponese, che nelle versioni precedenti dal 2007 a oggi ha raccolto oltre tre milioni di vendite in Europa, si presenta elegante, tecnologico e dalle motorizzazioni efficienti.

Disponibili con motori benzina DIG-T 1.3 con tecnologia mild hybrid da 140 CV e 158 CV, sono sei le versioni presenti nel listino presentato dall’azienda di Yokohama. Sviluppati per garantire comfort e sicurezza, i nuovi modelli del SUV della Casa spaziano dai 25.500 euro ai 42.690 euro. Tutti i sei modelli sono già ordinabili, le prime consegne sono previste per giugno.

La versione più economica della nuova generazione di Nissan Qashqai è Visia. Acquistabile a 25.500 euro, il modello è dotato di un motore mild hybrid 140 CV, 2WD e cambio manuale a 6 rapporti. Tante le dotazioni di serie, a partire dai fari LED, selettore modalità di guida, volante regolabile in altezza e profondità e i sensori di parcheggio posteriori. Fiore all’occhiello della gamma sono le tecnologie per la sicurezza, sempre ai vertici della categoria per Nissan. Dall’Intelligent Cruise Control, passando per il sistema di avviso di rischio collisione frontale, la progettazione della terza generazione Qashqai è stata studiata per ottenere la massima fiducia da parte del guidatore.

Prezzo di partenza di 28.940 euro per la versione Acenta con stesso motore di Visia, il mild hybrid 140 CV, 2WD e cambio manuale, mentre il modello con motore mild hybrid da 158 CV, 2WD e cambio Xtronic è disponibile a partire da 32.140 euro. Dotata degli stessi contenuti di Visia, Acenta viene arricchita con cerchi in lega da 17″, l’apertura della portiera con pulsante, gli specchietti ripiegabili automaticamente e tanto altro. Tra le dotazioni di serie anche i tergicristalli automatici con sensore pioggia, un display audio da 8″ che permette l’integrazione di uno smartphone con Apple CarPlay e Android Auto, oltre che l’esclusiva palette cambio al volante.

La versione Business, da 30.370 euro con motore mild hybrid 140 CV, 2WD e cambio manuale e 33.570 euro con motore mild hybrid 158 CV, 2WD e cambio Xtronic, viene arricchita col nuovo sistema di infotainment NissanConnect con display da 9”. Passi in avanti e innovazione Nissan anche per la sicurezza, con una telecamera con vista panoramica a 360° intorno alla vettura, l’Around View Monitor, e il riconoscimento oggetti in movimento.

Salto di prezzo, arrivando a 31.500 euro, per la versione N-Connecta con motorizzazione mild hybrid 140 CV, 2WD e cambio manuale, ma anche a 34.700 euro se si sceglie il motore mild hybrid 158 CV, 2WD e cambio Xtronic e 36.700 euro se si passa alle 4 ruote motrici. Con questo modello si entra nel top di gamma con dotazione di cerchi in lega da 18″, vetri posteriori privacy, quadro strumenti full TFT da 12,3″ e navigatore satellitare NissanConnect con schermo da 9”.

Per Nissan Qashqai Tekna sono tre i prezzi di partenza: 33.800 euro per il modello con motore mild hybrid 140 CV, 2WD e cambio manuale, 37.390 euro per la soluzione con motore mild hybrid 158 CV e cambio Xtronic, 39.390 euro per il 4WD. Tanti elementi di stile per il SUV, con l’apertura bagagliaio hands-free, il sedile guidatore regolabile elettronicamente, e il ProPILOT con Navi-Link (solo con cambio Xtronic) o Drive Assist (cambio manuale).

Tekna+, disponibile a 38.500 euro nella versione motore mild hybrid 158 CV con cambio manuale e due ruote motrici, a 40.690 con cambio Xtronic e 2WD e 42.690 euro in caso di 4W, è la versione di punta. Quest’ultima, che completa il listino della nuova generazione di Nissan Qashqai, è dotato di tetto panoramico con filtro UV, Advanced Intelligent Key con memoria di posizione dei sedili e degli specchietti retrovisori, oltre che con sedili anteriori con funzione massaggiante in 3 modalità programmabili dal display centrale da 9”.