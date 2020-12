Nuovo Nissan Qashqai, interni di ultima generazione

editato in: da

Il nuovo Nissan Qashqai riscrive gli standard del segmento in termini di esclusività, design e praticità degli interni. In quasi 15 anni di vendite, i designer e gli ingegneri del team Nissan hanno raccolto il parere di milioni di clienti per creare la terza generazione di Qashqai.

L’obiettivo era realizzare un veicolo senza compromessi, pensato e progettato mettendo “il cliente al centro”. Le moderne tecnologie Nissan Intelligent Mobility sono sempre a portata di mano e i loro comandi trasmettono un senso di comfort e qualità. I nuovi materiali di pregio, le funzioni smart e i dettagli attentamente studiati esaltano la modernità e la praticità dell’abitacolo.

Matthew Weaver, Vice President Nissan Design Europe, ha dichiarato: “Il nuovo Nissan Qashqai (nelle concessionarie nel 2021) è il punto di incontro tra design espressivo e aspettative dei clienti. Sono le loro esigenze a guidare le nostre scelte, pensate per non deludere gli automobilisti più esigenti. La nuova generazione di Qashqai offre un ambiente esclusivo ma pratico, lussuoso ma accessibile, avanzato ma altamente intuitivo, un nuovo punto di rifermento nel segmento”.

Nell’abitacolo sono stati scelti dei nuovi materiali per i sedili, che rendono l’ambiente accogliente e elegante. Le sedute sono ricoperte in pelle Nappa lavorata a mano e gli schienali presentano il nuovo disegno ricamato, trapuntato a diamante. Tre differenti modalità per la nuova e esclusiva funzione massaggiante, disponibile sui sedili anteriori degli allestimenti top di gamma, impostabile direttamente dal sistema di infotainment NissanConnect.

Lo spazio è reso armonioso e rilassante anche dalla nuova illuminazione bianca che si diffonde in tutto l’abitacolo. Il nuovo Qashqai ha un sistema di infotainment avanzato con servizi di connettività ai vertici della categoria. Ottima e di ultima generazione l’interazione immediata con gli smartphone, In-Car Wi-Fi per collegare fino a sette dispositivi e NissanConnect Services, l’app dedicata per gestire e monitorare il nuovo SUV di successo.

Il display TFT multifunzione da 12,3” elettronico ad alta definizione può essere configurato per la navigazione, l’intrattenimento, gli aggiornamenti sul traffico o le informazioni sul veicolo. Con l’app si possono gestire dallo smartphone, a distanza, il clacson, le luci, l’apertura e la chiusura delle porte e altri comandi. In caso di superamento di una soglia di velocità, orario o zona preimpostata, è possibile impostare le notifiche.

I report sullo stato di salute del veicolo, visualizzabili sempre dall’app, sono un elemento esclusivo del nuovo Nissan Qashqai, informazioni che ricordano se è necessaria la manutenzione e che segnalano al conducente eventuali malfunzionamenti. I sedili sono regolabili in altezza e longitudinalmente, la seduta anteriore inclinabile è disponibile sull’allestimento top di gamma e consente delle regolazioni più personalizzate.

La nuova generazione del grande crossover di successo, tra i più venduti in Europa, è più spaziosa e comoda, risponde perfettamente alle piccole e grandi esigenze di ogni giorno ed è in grado di trasportare ogni carico. L’auto amplia ciò che un cliente si può aspettare da un crossover medio. Il pionieristico veicolo di Nissan, vero e proprio trendsetter da ormai tre generazioni, è nato per offrire a guidatore e passeggeri un’esperienza a bordo confortevole, pratica e curata fino nei minimi dettagli.