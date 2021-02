Nissan Ariya, il nuovo crossover più aerodinamico

editato in: da

Nissan Ariya, il nuovo crossover coupé elettrico

0,297: come può questo dato decimale avere a che fare con un’automobile? Se la vettura è il nuovo Nissan Ariya la risposta c’è. L’ultimo crossover giapponese ha un coefficiente aerodinamico (Cd) pari a 0,297. In realtà, si tratta di un numero ancora in attesa di conferma dei test interni finali e dell’omologazione, prevista nell’arco del 2021.

I tecnici Nissan però non hanno dubbi: sarà il crossover del marchio nipponico più aerodinamico di sempre. Nissan è una delle Case automobilistiche pioniera della mobilità elettrica. Basti pensare alla celebre Nissan Leaf, l’auto a batteria più venduta, in grado di macinare 378 chilometri nel ciclo combinato NEDC con una sola carica. Proprio il know-how in tale tipologia di alimentazione, ha permesso al brand di Yokohama di sviluppare scocche sempre più capaci di ridurre la resistenza aerodinamica.

La carrozzeria del nuovo Nissan Ariya è scolpita dai flussi della galleria del vento dell’avveneristico Nissan Technical Centre Europe, nel Regno Unito, allo scopo di incrementare la durata del motore green. L’autonomia del crossover è prevista attorno ai 500 chilometri, in base a quanto comunicato nel 2020 in occasione della World Première. Il lavoro svolto sui flussi d’aria della nuova vettura Nissan che sarà presto a listino, però, porterà a un netto miglioramento delle performance, permettendo ai clienti di percorrere maggiori distanze con una singola ricarica.

Tra gli accorgimenti principali effettuati nel corso della progettazione di Ariya ci sono il sottoscocca piatto, che offre stabilità durante la guida e facilità di controllo, e lo shield frontale, che riduce la resistenza aerodinamica. Anche la forma generale del modello permette un’efficace penetrazione dell’aria. Gli altri highlights del B-SUV Nissan riguarderanno le tecnologie di connettività e il design di esterni e interni.

Il nuovo crossover, dunque, rappresenta un inedito punto di partenza per tutte le Nissan a batteria del futuro. Infatti l’avanzamento del mercato delle auto elettriche nel mondo e in Italia, sta portando le Case ad affinare con ancor più attenzione i test aerodinamici delle vetture. Come detto, per un veicolo elettrico godere di una buona aerodinamica significa avere un vantaggio diretto rispetto alla capacità d’autonomia: a una minore resistenza aerodinamica corrisponde una migliore longevità della spinta.