Il nuovo mostruoso fuoristrada elettrico

Fonte: Munro Vehicles MK_1: Munro presenta il suo primo fuoristrada elettrico potente

Nasce il primo veicolo in assoluto di Munro Vehicles, e si tratta di una belva eccezionale: un fuoristrada elettrico potente, il suo nome è Munro MK_1. Si tratta in particolare di un SUV molto robusto, come l’azienda stessa lo definisce, in grado di affrontare ogni terreno, ma anche ecologico.

L’MK_1 ha una presenza imponente sia in fuoristrada che su strada. Con passaruota unici e una posizione decisa, il veicolo è stato progettato in base a caratteristiche tecniche ben precise e requisiti prestazionali di alto livello. Dotato di portaoggetti laterali su entrambi i lati del cofano, un frontale unico che include la porta di ricarica e una serie di fari a LED per garantire la massima visibilità in qualsiasi condizione atmosferica.

I prezzi e le prestazioni

Non c’è dubbio su cosa sia l’MK_1 su strada o in fuoristrada, si tratta infatti di una macchina altamente adattabile e altamente riconoscibile, che è stata costruita pensando ai clienti più esigenti. In base alla versione scelta la potenza di picco dell’auto può arrivare a 295 oppure a 375 cavalli, la coppia 600 o 700 Nm. Il fuoristrada elettrico scatta da 0 a 100 km/h in 7,6 o in 4,9 secondi, sempre a seconda della scelta del cliente.

Il prezzo previsto parte da £ 59.994 per la prima variante, che sarà disponibile dal 2024. Poi ci sono una versione da £ 71.994 e una da £ 83.994, disponibili già dal 2023.

L’abitacolo del bolide elettrico

Gli interni della MK_1 seguono i principi fondamentali del design che riflettono quello che alla fine è lo scopo del veicolo, per soddisfare la clientela: la necessità di spazio, di comfort e di praticità nell’utilizzo. Il veicolo è stato realizzato per resistere a fango, argilla, polvere e abrasioni, dentro e fuori.

La cabina infatti è completamente lavabile, con fori di scarico previsti nel pavimento. I rivestimenti utilizzati per i sedili sono resistenti e facili da pulire. Ci sono differenti e pratici spazi di archiviazione nella console centrale, con diverse opzioni di alimentazione per caricare le attrezzature sul campo. Il vano di carico posteriore è rivestito in legno, rifinito con binari di ancoraggio a più punti, e offre il modo per fissare qualsiasi carico, indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni.

Le caratteristiche includono il robusto quadro Carling Tech, illuminazione interna completamente a LED, enormi vani portaoggetti nella console centrale, ricarica wireless, prese di corrente domestiche e Apple CarPlay e Android Auto. Un fuoristrada davvero eccezionale.

Motore e autonomia

Il team interno ha deciso di usare un motore a flusso assiale, che pesa molto meno rispetto a un propulsore a flusso radiale più comune. Sono disponibili due batterie da 61 o 82 kWh che garantiscono un’autonomia fino a 306 km. Le stesse si possono cambiare in maniera molto semplice per tutti, se necessario. Il fuoristrada elettrico può essere ricaricato usando una presa di corrente standard o con un caricatore rapido DC, in poco più di 30 minuti.

Il nuovo Munro MK_1 appena presentato, il fuoristrada esagerato, è in grado di trasportare un carico fino a 1.000 kg e di trainare fino a 3.500 kg. La Casa vorrebbe arrivare a produrre 2.500 unità all’anno, al momento ne saranno realizzati 250 esemplari.