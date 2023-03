Il nuovo modello di Tesla che costerà la metà

Fonte: 123RF In arrivo la Tesla per tutti: la nuova Model 2

Tesla Model 2 dovrebbe essere la nuova vettura della Casa di Palo Alto. Da tempo ne sentiamo parlare, ma fino ad oggi ancora nessuna novità. Nelle ultime ore però Elon Musk l’ha citata nuovamente, e lo ha fatto in occasione di una conferenza stampa con Morgan Stanley. In realtà durante l’incontro il tema principale è stato Twitter e i progetti futuri del manager, che come è noto “una ne fa cento ne pensa”. Il CEO ha comunque svelato qualcosa in più sulla piccola elettrica low cost, che arriverà sul mercato a breve, anche se ancora non sappiamo quando.

Tesla Model 2: cosa sappiamo

Sarà la Tesla per tutti, o almeno, è quello che ci aspettiamo, viste le dichiarazioni fatte più e più volte da Elon Musk. La nuova elettrica americana dovrebbe garantire un totale di 400 chilometri di autonomia. La curiosità è altissima, soprattutto sull’aspetto che avrà questo nuovo modello.

Elon Musk, nelle ultime ore, è tornato a parlarne, e così sono tornate a salire le aspettative da parte della clientela nei confronti della nuova Model 2, visti i dettagli che il CEO ci ha voluto svelare. Le sue dichiarazioni: “C’è un chiaro percorso per realizzare un veicolo. Innanzitutto si tratterà di un’auto più piccola – rispetto alle sorelle già in gamma che noi tutti conosciamo – e che costerà circa la metà rispetto al costo di produzione della nostra Model 3”, si parla di circa 25.000 euro di listino. “Quel veicolo sarà usato quasi interamente in modalità autonoma”, ha sottolineato Musk, concludendo: “Per Tesla l’autonomia è una cosa gigantesca. Per le persone che hanno utilizzato il Tesla Full-Self Driving e hanno visto quanto rapidamente si siano evolute le sue capacità, dovrebbe essere ovvio quanto questa sia la cosa più importante per Tesla”.

La Tesla per tutti

Sarà davvero la Tesla per tutti? In teoria sì, e anche le recenti dichiarazioni lo confermano. Se davvero costerà la metà degli altri modelli della Casa già a listino, sicuramente il numero di potenziali acquirenti si alzerà di parecchio.

Per ora non sappiamo altro, il CEO della nota azienda non ha rilasciato informazioni ufficiali e nessun dettaglio sulla Model 2, che dovrebbe arrivare nei prossimi anni. A proposito, nemmeno sulla data del lancio sappiamo nulla. Elon Musk non ha mai parlato di avvio produzione e vendita, quindi è ormai certo che l’auto non sarà prodotta nel corso di quest’anno, nel 2023 la Casa di Palo Alto deve concentrarsi sul Semi e sul Cybertruck, già parecchio in ritardo rispetto ai piani iniziali.

È possibile che il 2024 sarà l’anno dedicato alla Tesla Model 2, ma è davvero ancora solo un’ipotesi, nessuno ha lasciato trapelare notizie in merito. Se davvero sarà come promesso, la nuova piccola elettrica low cost di Tesla potrebbe letteralmente sconvolgere il mercato visto il prezzo promesso. Se pensiamo che una Fiat 500 in Italia costa a partire da 29.000 euro circa e che invece la nuova Tesla potrebbe addirittura costare meno, pare follia. Non ci resta che attendere novità comunicate dall’azienda stessa. Certo è che vedere sul listino prezzi di Tesla un modello a circa 20.000 euro sembrerà un miracolo.