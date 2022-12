Il nuovo mezzo di Uber: una slitta trainata da renne

Fonte: Ufficio Stampa Uber Sleigh, la prima slitta di Babbo Natale

Uber celebra le festività natalizie con Uber Sleigh: Rudolph, Dancer, Prancer e i compagni regaleranno agli utenti di Uber un’esperienza molto speciale, in slitta! Si tratta di un servizio unico per questa realtà, che per la prima volta lancia la corsa on demand in slitta, probabilmente l’unica al mondo, trainata dalle renne in Lapponia, Finlandia, in occasione del periodo natalizio.

Si chiama “Uber Sleigh”, la nuova slitta con le renne sarà disponibile per la prenotazione sull’app Uber tra il 12 e il 18 dicembre. L’ente del turismo Visit Rovaniemi prevede che il numero di turisti aumenterà del 46% nel 2022, anche grazie alle numerose famiglie che si appresteranno a vedere Babbo Natale. Una novità davvero unica ed entusiasmante per molti.

La nuova slitta di Natale di Uber: come funziona

Uber Sleigh in Lapponia, Finlandia, come abbiamo anticipato, è la prima corsa al mondo su richiesta con slitta trainata dalle renne, disponibile per la prenotazione esclusiva sull’app Uber (sono tanti i servizi speciali legati promossi da questa realtà). Si tratta di una nuova ed entusiasmante avventura natalizia, che sarà prenotabile per un periodo limitato dal 12 al 18 dicembre, giusto in tempo per le famiglie che vogliono raggiungere Babbo Natale e – come ironizza la stessa Uber – per riuscire a scoprire se sono parte della lista dei cattivi o dei buoni di quest’anno. Tanti bei doni oppure carbone sotto l’albero?

La slitta con le renne di Uber, in direzione Babbo Natale, partirà per la sua prima corsa dall’Apukka Resort, Rovaniemi, e porterà gli utenti che decideranno di prenotarla in un pittoresco viaggio di due ore attraverso le foreste ricoperte di neve della Lapponia, che per tradizione è la casa di Babbo Natale.

Come prenotare le corse

La cosa meravigliosa è che le corse della Uber Sleigh saranno completamente gratuite e gli utenti le potranno prenotare in due differenti fasce orarie, alle 10.00 e alle 14.00. Si tratta di un viaggio speciale, con disponibilità limitata, quindi le famiglie e le coppie che hanno intenzione di prenotare l’esperienza sono incoraggiate a controllare regolarmente l’app Uber (e i suoi servizi) il giorno in cui desiderano viaggiare.

La super slitta con le renne che viaggerà in direzione Babbo Natale – la nuova Uber Sleigh – arriva mentre l’ente del turismo di Visit Rovaniemi prevede un grande boom del numero di famiglie che visiteranno la Lapponia quest’anno, con un aumento del 46% delle visite a seguito dell’allentamento globale delle restrizioni dovute al Covid. Si tratta di un prodotto unico, che fa parte delle diverse offerte di viaggio parte della visione di Uber nell’aiutare i propri utenti ad “andare ovunque”. Uber esegue il lancio di altre esperienze di viaggio ora disponibili come treni, voli e hotel per cui è possibile effettuare la prenotazione direttamente tramite l’app.

Fonte: Ufficio Stampa

Le dichiarazioni dei manager

Anabel Diaz, EMEA Rides General Manager, ha dichiarato: “In Uber siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per portare un po’ di magia in ogni viaggio e con il semplice tocco di un pulsante potreste ritrovarvi in un tour indimenticabile in uno dei luoghi più belli del mondo. Siamo lieti di dare vita ai sogni del Natale con Uber Sleigh in Lapponia”.

Sanna Kärkkäinen, CEO di Visit Rovaniemi, ha dichiarato: “Siamo così entusiasti di vedere il ritorno di turisti da tutto il mondo questo inverno, in seguito all’allentamento delle restrizioni di viaggio post-pandemia. Coloro che saranno in visita quest’anno avranno un trattamento speciale poiché Uber offre, in edizione limitata, le sue corse speciali in slitta all’Apukka Resort, Rovaniemi”.