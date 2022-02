Il nuovo Maggiolino arriva dalla Cina

Il prossimo mese di marzo è atteso il grande debutto del Maggiolino prodotto in Asia per il mercato locale, da parte della Great Wall, che ne proporrà due differenti varianti sul mercato. La prima è la ORA Ballet e la seconda la Punk Cat. L’auto sarà lanciata come veicolo elettrico dotato di motore in grado di sprigionare 170 cavalli di potenza e con due differenti livelli di autonomia.

Quando lo vedremo sul mercato

Il Maggiolino elettrico di Great Wall per il mercato asiatico sarà lanciato ufficialmente in Cina il 30 marzo 2022, nelle sue due versioni Punk Cat e ORA Ballet appena citate. Gli avvocati della Casa automobilistica Volkswagen, che noi conosciamo molto bene, avevano confermato già tempo fa che stavano analizzando e esaminando la vettura, visto che somiglia moltissimo al famoso e iconico Beetle di VW che noi tutti conosciamo, uscito definitivamente di produzione quasi 3 anni fa.

Del Maggiolino Volkswagen abbiamo parlato in più occasioni, è infatti un’auto unica che ha fatto la storia, che tutti conosciamo e che ha riscosso un grandioso successo sul mercato auto. Lo scorso mese di dicembre erano apparse per la primissima volta le immagini dei nuovo Punk Cat e ORA Ballet sul web, quest’ultima è la variante più elegante, pensata per le donne alla ricerca di una vettura fine e stilosa, l’altra invece è quella presentata ad aprile 2021 al Salone dell’Auto di Pechino, che si ispira maggiormente al design dello storico e popolarissimo Maggiolino di VW.

Le indagini di Volskwagen sull’auto che tanto somiglia alla sua storica ‘icona’

La prima presentazione assoluta del Punk Cat risale quindi a quasi un anno fa. E proprio in seguito a quell’occasione, la Casa Volkswagen aveva fatto sapere che avrebbe iniziato un’indagine sul modello, per verificare che non ci fossero delle violazioni dei diritti di progettazione di Volkswagen AG, questo era stato dichiarato dalla Casa stessa, che aveva anche comunicato di adottare “tutte le misure legali necessarie”. Al momento non sappiamo se il brand tedesco perseguirà un’azione legale, staremo a vedere quali decisioni prenderanno gli avvocati stessi dell’azienda.

È innegabile ovviamente che le linee dell’ORA Ballet e del Punk Cat siano molto simili a quelle del classico Beetle, nessuno può dire il contrario, lo si capta immediatamente, al primo sguardo. I fari e i fanali posteriori del Ballet sono a forma di ferro di cavallo, le luci del Punk Cat invece sono circolari. I due modelli presentano le seguenti dimensioni: 4.401 mm di lunghezza, 1.867 mm di larghezza e un’altezza di 1.633 mm. Il passo misura 2.750 mm (specifiche tecniche uguali per entrambi i modelli pronti per il mercato automobilistico asiatico).

Il motore del nuovo Maggiolino cinese

La Great Wall ha deciso di lanciare la sua nuova auto, nelle due varianti, con lo stesso motore elettrico ma con due differenti pacchi batteria. I modelli entry level saranno dotati quindi del pacchetto da 47,8 kWh e quindi invece di fascia alta vanteranno 59,1 kWh in tutto. Il motore elettrico che alimenta la nuova vettura è in grado di sprigionare 170 cavalli e consente al veicolo di viaggiare fino alla velocità massima di 155 km/h. non sappiamo ancora alcun dettaglio sui prezzi, che presto verranno resi noti dalla Casa.