Nuovo incredibile record per l’hypercar Regera

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Koenigsegg Nuovo record di accelerazione per l'hypercar Koenigsegg Regera

Una grande riconquista del titolo per l’hypercar Koenigsegg Regera che è tornata a essere l’auto con lo scatto di accelerazione maggiore. In seguito alle prove certificate sulla pista dell’aeroporto di Örebro in Svezia, la vettura ha dato il meglio di sé ed è riuscita a guadagnarsi il record di accelerazione per auto di produzione che fino a questo momento era nelle mani della Rimac Nevera.

Il record

Nei test più recenti l’hypercar Regera è riuscita a scattare da 0 a 400 km/h in soli 20,68 secondi e poi si è fermata in 8,13 secondi, per un totale di 28,81 secondi di tempo. Ricordiamo che l’auto monta un sistema di propulsione ibrido che sprigiona una potenza totale di 1.500 cavalli e che è formato da un V8 biturbo e tre motori elettrici.

Il record nella stessa prova era detenuto dalla velocissima Rimac Nevera, che aveva segnato il mese scorso un tempo totale di 29,94 secondi. La Koenigsegg Regera lo ha addirittura migliorato di oltre un secondo.

Ma non è certo la prima volta che l’hypercar svedese conquista questo record: già nel 2019 aveva dato il meglio di sé, totalizzando un tempo complessivo di scatto da 0 a 400 km/h più decelerazione di 31,49 secondi, battendo la Koenigsegg Agera RS che in quel momento deteneva il primato di tempo di 33,29 secondi totalizzato due anni prima, nel 2017. Ma la Koenigsegg non ci stava, e visto che il titolo poi gli era stato soffiato via dalla Rimac Nevera, quest’anno ha voluto riprovarci e ha superato la rivale. Oggi è quindi ancora la Regera l’auto di serie con il miglior scatto di accelerazione.

Fonte: Koenigsegg

Christian von Koenigsegg, fondatore della Casa automobilistica svedese, ha dichiarato espressamente di essere stato in grado di aumentare le prestazioni della sua hypercar di successo grazie anche all’aggiornamento della gommatura. Ha affermato quanto segue: “Abbiamo utilizzato nuovi pneumatici Michelin Cup 2R. Il fatto che la Regera possa ancora sorprendere e stupire dopo tutto questo tempo è una testimonianza non solo del suo design senza tempo, ma anche dell’ingegneria e della tecnologia all’avanguardia”.

Chissà che cosa succederà in Casa Koenigsegg, visto che i collaudatori, come annunciato, metteranno molto presto alla prova anche i 1.600 cavalli estremi di potenza dell’ultima nata – la Jesko – fantastica hypercar che mira a ottenere il record di auto più veloce del mondo e che vuole superare i 530 km/h.

L’auto da sogno

Koenigsegg è uno dei brand del settore auto sicuramente più esplosivo e travolgente degli ultimi vent’anni. Le vetture della Casa di Ängelholm sono dei gioielli che hanno sempre fatto parlare di sé, sviluppate con maestria grazie alla massima applicazione tecnica che mira al raggiungimento di prestazioni di livello altissimo.

Ogni auto viene realizzata dall’azienda per diventare la più potente e veloce al mondo. Risultato che tra l’altro è stato spesso raggiunto, come ha di recente dimostrato appunto la Regera, auto di serie da record.

La particolarità della Koenigsegg Regera è che al posto della trasmissione convenzionale, monta l’innovativo sistema Koenigsegg Direct Drive (KDD) con un solo ingranaggio che consente di ridurre di oltre il 50% la perdita d’energia rispetto ad un cambio tradizionale. La forza motrice viene così distribuita al retrotreno, con un’immediatezza impossibile con un cambio tradizionale, ma con la sensazione di un cambio marcia in accelerazione.