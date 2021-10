Nuovo Honda HR-V, efficienza ibrida eccezionale

Honda HR-V: svelata la terza generazione del SUV compatto

Il nuovo HR-V offre un’esperienza di guida unica e brillante, con un’efficienza eccezionale, grazie al potente propulsore ibrido Honda e:HEV a due motori. La nuova generazione del rinomato SUV compatto della Casa di Tokyo offre livelli di spazio, comfort e praticità ai vertici della categoria, oltre alle avanzate tecnologie presenti a bordo. Il tutto in una elegante e audace forma coupé.

L’auto sarà disponibile in Europa da fine anno, è l’ultima Honda a vantare il marchio e:HEV (Hybrid Electric Vehicle), dopo il rinnovato CR-V e la nuova Jazz lanciata nel 2020; amplia la gamma elettrificata della Casa, segnando un’ulteriore tappa verso il suo obiettivo di elettrificare tutti i principali modelli venduti in Europa entro il 2022.

La nuova generazione ibrida di HR-V è il frutto di un’attenta analisi sulle abitudini dei consumatori moderni. La Casa ha raccolto i dati che riguardano il modo in cui oggi le persone, attive e connesse, si identificano e scelgono prodotti di grande valore. È così che Honda ha sviluppato HR-V: non solo come nuovo SUV compatto, ma anche come prodotto di consumo che deve piacere per la sua versatilità, praticità e funzionalità.

Gli ingegneri del marchio si sono concentrati durante ogni fase di sviluppo sullo stile di vita attivo dei clienti. L’obiettivo è stato quello di ampliare le possibilità di ciò che il pubblico possa fare con l’auto per migliorare la routine quotidiana. La Casa lancia così il suo moderno SUV coupé, che piace per la semplicità del design e per l’eccezionale spazio interno. Una combinazione vincente, ottenuta anche grazie al compatto propulsore ibrido e:HEV e alla posizione centrale del serbatoio.

Gli spazi interni così raggiungono un’ampiezza che è davvero ai vertici della categoria, amplificata dall’insuperabile versatilità dei Sedili Magici, che si possono abbattere o sollevare a seconda dello spazio di carico richiesto. Abitacolo e esterni ricreano le sensazioni di robustezza e solidità tipica di un SUV, con rivestimenti in tessuti moderni e morbidi materiali. Il design è semplice e moderno, il nuovo sistema di diffusione dell’aria crea un morbido vortice ai lati e sopra i passeggeri per offrire un ambiente confortevole e armonioso.

Attraverso comandi touch e vocali è possibile usufruire di tutte le app e le diverse funzioni di connettività, integrate e intuitive. Il SUV Honda HR-V vanta la più completa gamma di soluzioni avanzate per la guida assistita della categoria. Le tecnologie Honda per la sicurezza attiva e passiva sono progettate per rendere la guida più semplice e sicura.

L’avanzata tecnologia ibrida e:HEV della Casa offre al nuovo HR-V un perfetto mix tra prestazioni ed efficienza. Oggi il SUV è disponibile solo nella variante ibrida, è autoricaricabile e non necessita di un cavo esterno per la ricarica, unisce le prestazioni e l’efficienza di un’auto elettrica alla praticità di una tradizionale vettura a motore termico.

Il propulsore e:HEV è composto da due potenti motori elettrici compatti collegati a un motore benzina a ciclo Atkinson DOHC i-VTEC da 1.5 L, una batteria agli ioni di litio e una innovativa trasmissione a cambio fisso con unità di controllo della potenza. La potenza aumenta rispetto ai 109 CV di Jazz, e raggiunge oggi 131 CV (96 kW) di potenza e 253 Nm di coppia. I livelli di emissioni di CO2 sono di 122 g/km (WLTP), il consumo di carburante è misurato in 5,4 l/100 km (WLTP), l’accelerazione da 0 a 100 km/h è possibile in 10,6 secondi. Honda HR-V e:HEV offre un’efficienza e una potenza eccezionali in tutte le condizioni di guida.