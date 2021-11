Il nuovo elegante SUV coupè della Casa tedesca

Volskwagen presenta il nuovo modello elettrico di punta basato sull’avveniristica architettura MEB. La ID.5 appartiene a una generazione completamente nuova di vetture. Sono previste la versione a trazione posteriore con una potenza di 128 kW (174 CV) o 150 kW (204 CV) e la versione GTX a trazione integrale da 200 kW (299 CV).

Ogni modello di questa gamma, grazie al carattere forte, unisce le qualità della famiglia ID. con un design originale dall’effetto elegante ed espressivo. Ottimo il livello di abitabilità, innovative le soluzioni di comando, Human-Machine Interface (HMI), infotainment e sistemi di assistenza, la ID.5 è completamente collegata in rete e compatibile con lo standard per l’update e l’upgrade over-the-air (OTA).

L’auto mostra un design fluido e organico, è molto moderna e vigorosa. Volkswagen ID.5 (realizzata anche nella nuova versione GTX) è perfetta per i lunghi spostamenti, vanta un hardware nuovo e il software di generazione 3.0 di ultima concezione, soluzioni che permettono di effettuare gli aggiornamenti e di utilizzare le funzioni supplementari in modalità over-the-air. In questo modo il nuovo SUV coupé elettrico è sempre aggiornato.

I sistemi di assistenza alla guida con nuove funzioni sono tutti compresi nel Travel Assist, con scambio di dati con le altre auto attivabile solo premendo un tasto. L’interazione dei sistemi di assistenza ACC e Lane Assist, insieme ai dati di navigazione e Car-to-X delle altre auto, assicurano un maggior comfort grazie alla guida parzialmente automatizzata oltre che la sicurezza a bordo.

La nuova ID.5 si basa sull’architettura efficiente della piattaforma elettrica modulare MEB di Volkswagen. La meccanica si fa più compatta a vantaggio del comfort per i passeggeri. Nonostante la linea del tetto dinamica, il SUV è comunque versatile e flessibile e offre grande ariosità e ampio spazio per la testa anche per i passeggeri posteriori. Oltre a colori degli interni moderni e accoglienti, la vettura presenta materiali dalla lavorazione pregiata.

Il cockpit è quasi completamente senza interruttori e tasti (a parte quelli indispensabili per le funzioni principali). Il sistema di comando e indicazione si incentra su due display: uno compatto dietro il volante e uno grande, posizionato al centro, con una diagonale di 12’’. La ID.Light, una banda luminosa che è stata inserita sotto il parabrezza, offre nuove funzioni che supportano il conducente in maniera intuitiva nello svolgimento di numerose azioni.

Il SUV (la cui produzione è iniziata lo scorso febbraio) dispone anche del display head-up dotato di realtà aumentata, un’opzione tecnologica di ultimissima generazione, che combina le sue indicazioni con la realtà. La dotazione di serie della variante premium include gruppi ottici anteriori Matrix Led IQ Light, i Led aggiuntivi nelle prese d’aria, le luci posteriori led 3D e l’illuminazione interna led con 30 colori selezionabili. Con la pubblicazione dei listini italiani avremo tutti i dettagli sugli allestimenti dei singoli modelli.