Nuovo Ducato 2021, dopo 40 anni è ancora il più venduto in Europa

Al Caravan Salon di Düsseldorf, Fiat Professional ha presentato il Nuovo Ducato 2021. I visitatori della più importante fiera europea dedicata al settore dei veicoli per il tempo libero, hanno potuto vedere da vicino tutti i segreti del nuovo modello.

Un veicolo che noi tutti conosciamo e che vanta 40 anni di successi, è stato anche il Best Seller europeo 2020 dei veicoli commerciali leggeri e Miglior Base per i Camper per 13 anni consecutivi. Importanti le novità tecnologiche legate al Ducato 2021, che è stato esposto in due esemplari. Come dice Eric Laforge, Head of LCV Enlarged Europe di Stellantis: “Il mondo dei veicoli commerciali sta affrontando una nuova sfida che permetterà ai clienti di partecipare ai successi dei prodotti del nostro brand, comodamente da casa loro grazie all’evoluzione tecnologica che la nostra azienda, Stellantis, ha intrapreso anche nel settore degli eventi e delle fiere”.

Ducato conferma i suoi tradizionali punti di forza, aggiungendo innovazioni pratiche e funzionali che lo rendono più accattivante. Nuovo il logo Fiat vintage, di dimensioni generose, sottolinea il senso di identità e appartenenza. La nuova griglia e il riparo motore rinforzano l’impressione di robustezza, mentre le luci Led dei fari sono più luminose. Per quanto riguarda gli interni, nella cabina è stata attuata una vera rivoluzione volta a migliorare la qualità della vita a bordo e la praticità di utilizzo. Nuovo il volante, inoltre i pannelli porte sono stati arricchiti di ulteriori scomparti.

La strumentazione interna gode di una configurazione interamente digitale, grazie al Full Digital Cockpit, in grado di restituire con immediatezza e chiarezza le informazioni e gli avvisi più utili per il viaggio. A questo si aggiungono le nuove interfacce Uconnect con schermi fino a 10”, un sistema di radionavigazione con mappe TomTom 3D e interfaccia Apple Car Play/Android Auto con sistema wireless.

Per quanto riguarda la gamma motori, i nuovi propulsori di Ducato sono stati sviluppati secondo le normative Euro 6D-Final, con i 450 Nm del motore più potente. I diesel Multijet3 offrono una migliore efficienza grazie al peso ridotto e alla diminuzione dei consumi e delle emissioni di CO2. Aumentano anche la durabilità e il comfort, grazie a una maggiore elasticità e minore rumorosità rispetto alla generazione di motori precedenti.

La gamma prevede quattro livelli di potenza (120, 140, 160, 180 cavalli) con un nuovo cambio manuale a 6 marce, disponibile su tutti e quattro i livelli e il cambio automatico “9Speed” a 9 rapporti, disponibile sui livelli di potenza 140, 160 e 180 cavalli. Per migliorare la manovrabilità, la tradizionale idroguida è stata sostituita con una guida assistita elettricamente, che semplifica le operazioni di parcheggio.

Nuovo Ducato offre una grande varietà di sistemi volti a migliorare l’esperienza su strada e rendere il veicolo una base di svago più sicura, un range completo di Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS) sia in marcia sia in fase di parcheggio. Si aggiungono anche il compartimento per ricaricare in modalità Wireless i cellulari e il Digital Central Mirror che proietta in digitale, migliorandola, l’immagine posteriore, sostituendo il retrovisore.