Nuovo Dacia Duster, il SUV col prezzo della city-car

editato in: da

Nuovo Dacia Duster si rinnova: ecco come cambia

Dacia presenta la nuova generazione di Duster, il modello che ha rivoluzionato il segmento dei SUV con superando la quota di 1,9 milioni di unità vendute e che dal 2019 è il leader europeo delle vendite nella sua categoria.

Il nuovo Dacia Duster resta fedele al suo Dna: un SUV adatto per le famiglie con uno spirito avventuroso. Il modello che entrerà a far parte del listino Dacia a partire da settembre 2021, incarna le caratteristiche delle generazioni precedenti e si rivolge ai clienti in cerca di una vettura confortevole e dal design attrattivo, ma anche a chi vuole un 4X4 versatile e robusto.

L’intramontabile design di Dacia Duster si evolve: i nuovi fari e le nuova calandra conferiscono al SUV bestseller una personalità ancora più incisiva, incrementando l’efficienza in termini di riduzione delle emissioni di CO2.

A bordo troviamo una consolle centrale rialzata con un bracciolo scorrevole, due sistemi multimediali, il nuovo display da 8 pollici e la trasmissione automatica EDC a doppia frizione. L’ultima generazione del modello campione di vendite di Dacia, brand che ha aggiornato il suo logo per aprire un nuovo capitolo della sua storia, è disponibile sia nella versione a 2 che a 4 ruote motrici.

Indipendentemente dal livello di allestimento, l’equipaggiamento di serie comprende il computer di bordo, l’accensione automatica dei fari e il limitatore di velocità con comandi al volante retroilluminati. In base agli allestimenti scelti sono disponibili anche la climatizzazione automatica con display digitale, il cruise control, i sedili anteriori riscaldabili e la chiave Keyless Entry.

La gamma delle motorizzazioni di Dacia Duster, presenza stabile nella classifica dei SUV compatti più venduti in Italia, è stata completamente rinnovata per conciliare il piacere della guida e la riduzione delle emissioni di CO2. Il modello è disponibile con trasmissione automatica EDC a 6 rapporti per quanto riguarda il motore TCe 150, mentre la versione ECO-G 100 dispone di un serbatoio GPL con una capacità aumentata di circa il 50%.

Oltre al limitatore di velocità e all’ESC di ultima generazione proposti di serie, il nuovo Duster dispone di tanti dispositivi di assistenza alla guida, come il sensore di angolo morto, l’assistenza al parcheggio, l’assistenza alla partenza in salita, il controllo adattivo della discesa e la Multiview Camera: il tutto a un prezzo da city-car imbattibile nel segmento dei SUV.