Nuovo capolavoro di lusso su misura

Fonte: Ufficio Stampa Rolls-Royce Rolls-Royce Phantom Syntopia: gli interni

Rolls-Royce Motor Cars presenta oggi Phantom Syntopia, un vero e proprio capolavoro ispirato alla Haute Couture e creato in collaborazione con la famosa stilista olandese e Haute Couturière Iris van Herpen. L’auto nasce sulla base della Phantom Extended, e si tratta della vettura commissionata tecnicamente più complessa mai realizzata dal Rolls-Royce Bespoke Collective (la divisione che si occupa dei progetti su misura).

Ora, dopo quattro anni di continuo sviluppo, questa creazione straordinaria e unica è completa; presto entrerà a far parte della collezione privata dei pezzi speciali del marchio. Phantom Syntopia prende il nome dalla storica collezione 2018 di Iris van Herpen, progettata sui principi della biomimetica in cui l’arte si ispira a motivi e forme presenti in natura. Come la collezione, che comprende una serie di capi altamente scultorei portati in vita attraverso il movimento, Phantom Syntopia cerca di rappresentare la bellezza sfuggente ed eterea del movimento fluido in materiali solidi, attraverso il suo tema “Weaving Water”.

Gli esterni dell’auto

Per creare l’esterno così straordinario e scintillante della regina del lusso, il Rolls-Royce Bespoke Collective ha creato una vernice Liquid Noir unica. Un colore iridescente alla luce del sole, che rivela sfumature viola, blu, magenta e oro se visto da diverse angolazioni. Per ottenere questo effetto, la vernice più scura del marchio è ricoperta da una finitura che incorpora un pigmento “a specchio”. Per aggiungere un sottile ed elegante luccichio, il team ha sviluppato una nuovissima tecnica di applicazione del pigmento al rivestimento trasparente, un processo che ha richiesto diversi mesi, incluse oltre 3.000 ore di test e validazione.

Il cofano dell’auto presenta una sottile resa del motivo Weaving Water che appare in tutto l’interno, realizzata ridistribuendo accuratamente il pigmento durante il processo di finitura.

Fonte: Ufficio Stampa Rolls-Royce

Gli interni

La suite interna di Phantom Syntopia incorpora magnifiche caratteristiche che sono state co-create grazie all’incontro di menti creative e tecniche dal Rolls-Royce Bespoke Collective e Iris van Herpen. Alcuni elementi interni sono stati realizzati a mano presso la Casa, dagli abili artigiani dell’azienda, che hanno lavorato insieme ai membri del team di Iris van Herpen, mentre altri sono stati creati nell’atelier di Amsterdam della stilista, insieme ai suoi capi Haute Couture.

Aprendo le portiere, l’occhio è immediatamente catturato dal Weaving Water Starlight Headliner, la versione tecnicamente più impegnativa di questa esclusiva caratteristica Rolls-Royce mai prodotta. È stato realizzato utilizzando un unico foglio di pelle impeccabile, selezionato tra oltre 1.000 pelli.

Precisi tagli simmetrici rivelano una trama argentata realizzata con tessuto di nylon intrecciato, utilizzata nella collezione “Embossed Sounds” di Iris van Herpen, che conferisce all’headliner un aspetto tridimensionale. Sono presenti ben 995 scintillanti “stelle” in fibra ottica che, illuminandosi in sequenza, partendo dalla parte posteriore e spostandosi verso la parte anteriore, creano una sensazione di movimento. In totale, l’intero Headliner da solo ha comportato quasi 700 ore collettive di lavoro.

Il tema “Weaving Water” continua in tutta l’opera d’arte unica, che corre per l’intera larghezza della Rolls-Royce Phantom speciale. Combinando tecniche tradizionali di Haute Couture e forme visive innovative, questo lavoro altamente espressivo include una serie infinita di rifiniture ed elementi applicati a mano dal team di Iris van Herpen che lavora a Goodwood.

I tessuti all’interno

Phantom Syntopia continua l’esplorazione dei tessuti da parte del Bespoke Collective. In omaggio all’eredità di Rolls-Royce, i sedili anteriori sono rifiniti in pelle Magic Grey, che si distingue per la sua brillante finitura. I sedili posteriori sono rivestiti con un tessuto misto seta appositamente creato, caratterizzato da un motivo distintivo che richiama quelli proiettati dalla luce che si riflette sull’acqua durante la notte.

Fonte: Ufficio Stampa Rolls-Royce

L’esperienza a bordo coinvolgente

In linea con l’approccio altamente innovativo adottato con Phantom Syntopia, si tratta anche della prima automobile del marchio a incorporare un autentico profumo Bespoke, che crea un’espressione di lusso davvero coinvolgente. È stato sviluppato da un esperto profumiere – ora affettuosamente conosciuto come ‘il Naso del Collettivo Bespoke’ – in stretta collaborazione con i clienti. Progettata per creare un ricordo indelebile, la fragranza è sottile e integra perfettamente altri aromi derivanti dai materiali utilizzati nell’auto.

Per una vera esperienza Haute Couture, Iris van Herpen disegnerà un capo unico appositamente per i clienti. Phantom Syntopia entrerà a far parte della collezione privata a partire dal mese di maggio. Come una vera commissione unica, Rolls-Royce si è impegnata a non replicarla mai.