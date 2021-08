Le due Jeep ‘nuovo brand’, il futuro di Wagoneer e Grand Wagoneer

editato in: da

Wagoneer e Grand Wagoneer, le due Jeep iconiche, simbolo del 4×4 negli USA, sono state presentate con tutte le novità per il 2022 in occasione dell’evento dedicato a loro e organizzato appositamente da Stellantis alla Monterey Car Week.

Dopo il lancio, sono tanti i media americani che hanno voluto sottolineare un cambio strategico nel posizionamento di queste due leggendarie Jeep, che sono al vertice delle vendite del marchio sul mercato del Nord America. Due meravigliosi e ‘fortissimi’ SUV 4×4 di alta gamma, che pare potrebbero diventare un vero e proprio brand nel brand. Lo si ipotizza facilmente: guardandoli, possiamo subito notare come ogni possibile scritta Jeep o logo che richiami la Casa Madre sia praticamente inesistente, per lasciare spazio solo ed esclusivamente al nome Wagoneer, che prende spazio su tutto il frontale.

E infatti, sono stati proprio alcuni addetti ai lavori vicini al mondo di Stellantis USA ad affermare che la recente presentazione avvenuta nei giorni scorsi alla Monterey Car Week era identificabile quasi come una ‘prova per il debutto’ del nuovo marchi, Wagoneer per l’appunto. La trasformazione di quello che conosciamo come nome dell’auto in un nuovo sottomarchio premium parallelo a Jeep.

Di operazioni simili negli anni ne abbiamo viste parecchie, possiamo fare qualche esempio e citare EQ, diventato sottobrand di Mercedes, o ancora Range Rover per Land Rover e anche Bronco con Ford. Rachel Fellrath, senior marketing manager di Stellantis per Wagoneer e Grand Wagoneer, aveva già anticipato la volontà di far diventare Wagoneer un brand, e infatti aveva dichiarato: “Wagoneer e Grand Wagoneer stanno creando un vero sottomarchio. Attualmente ci sono due modelli. L’idea è di arrivare ad un portafoglio di prodotti in futuro”.

La prima presentazione delle nuovissime Wagoneer e Grand Wagoneer per il futuro è avvenuta a marzo 2021, ma le prime anticipazioni le avevamo viste già lo scorso anno. Icone americane premium rinate come un vero e proprio nuovo standard di raffinatezza, autenticità e mobilità moderna. Vetture conosciute per la loro leggendaria capacità 4×4, per la grandiosa raffinatezza su strada e un design moderno che trasuda l’artigianato e il patrimonio americani, offrendo una serie di funzioni di sicurezza e tecnologia di ultimissima generazione oggi, e sempre al passo con i tempi. Siamo pronti ad assistere alle novità in Casa Stellantis USA.