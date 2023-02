Il nuovo bolide sprigiona quasi 920 cavalli di potenza

Fonte: Novitec Novitec potenzia il motore della McLaren Elva

La McLaren Elva, come la Casa stessa la definisce, è una macchina che non ha bisogno di traguardi o di piste, ma una hypercar realizzata per raggiungere nient’altro che la più pura esperienza di guida. Piacere senza compromessi: McLaren Elva è nata per elevare i sensi e ottenere la più forte e intima sintonia tra pilota, auto ed elementi naturali.

Leggera da non credere, con una potenza che lascia stupefatti e un’agilità che spacca il secondo.

Com’è fatta

McLaren Elva si spinge oltre gli audaci design del brand, e abbraccia con orgoglio i principi delineati dalle prime, temibili auto da corsa degli anni ‘60 ideate da Bruce McLaren: la M1A, M1B e M1C. Le prime Elva per strada erano ultra-leggere, con il tetto aperto e il motore situato al centro della loro struttura, create unicamente per offrire un’esperienza di guida di una purezza ineguagliabile.

Nella nuova Elva, le forme seguono le funzioni come mai prima. Linee pulite, fluide e decise si uniscono, sfumando i confini tra l’interno dell’auto e il mondo circostante. Un design coerente che porta complessivamente a un equilibro perfetto.

Proporzionata, raffinata e altamente avanzata, Elva è l’auto da strada più leggera mai prodotta da McLaren. I risultati si sentono in una frazione di secondo: agilità, risposta telepatica e prestazioni senza compromessi, con un equilibrio unico. Niente permetterà al pilota di entrare così tanto in sintonia con la guida. In tutti i sensi.

Elva rappresenta il prossimo capitolo della storia del design di McLaren. Forme audaci, linee pulite e movimento fluido. Il flusso rende sfumati tutti i confini tra interno ed esterno, fondendosi in un insieme sbalorditivo da ogni angolo. La Formula 1 è una grande fonte d’ispirazione.

La fibra di carbonio è utilizzata ovunque. Lo spazio all’interno avvolge guidatore e passeggero. Gli avanzati materiali Ultrafabric proteggono la cabina, mentre gli esclusivi sedili in fibra di carbonio offrono comfort e supporto anche in condizioni estreme.

È l’auto da strada McLaren più leggera mai realizzata, dimostra che “less is more”. La parte superiore della carrozzeria, unica nel suo genere, incorpora anche un sistema di protezione antiribaltamento per la massima sicurezza dei passeggeri. La carrozzeria completamente in fibra di carbonio è composta da soli tre pannelli principali. Ciò crea un profilo pulito e scolpito, rimanendo fedele alla sua vocazione ultraleggera.

Novitec trasforma la McLaren Elva in un vero bolide

Da decenni Novitec perfeziona le automobili più esclusive del mondo. Con la gamma di personalizzazione selezionata per la McLaren Elva, costruita in un’edizione limitata di sole 149 unità, oggi Novitec dimostra ancora una volta la sua posizione di vertice nel regno della raffinatezza automobilistica di fascia alta.

L’hyper-roadster senza parabrezza e tetto è alimentata da un motore biturbo da quattro litri, otto cilindri, che con la messa a punto dello specialista è in grado di sprigionare una nuova potenza aumentata, che arriva a 919 cavalli e fornisce una coppia massima potenziata di 888 Nm. Ciò si traduce in valori di accelerazione fenomenali e una velocità massima di oltre 330 km/h, oltre a uno scatto di accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi. Novitec monta sulla McLaren Elva un set di ruote forgiate da 20 pollici davanti e 21 pollici dietro. I clienti hanno la possibilità di scegliere tra 72 colori, oltre a una finitura spazzolata o lucida.