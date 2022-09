Il nuovo bolide elettrico Audi per la Dakar

Fonte: Ufficio Stampa Audi La nuova RS Q e-tron E2 per la Dakar.

Audi svela la nuova RS Q e-tron E2, l’evoluzione dell’innovativo prototipo elettrico con range extender che ha trionfato alla Dakar del 2022, ottenendo la sua prima vittoria assoluta nel mondo dei rally. Il modello è caratterizzato da una nuova carrozzeria che dona alla vettura un corpo alleggerito con un’aerodinamica affinata. L’auto vanta una gestione ottimizzata dell’energia, con un’elettronica ancora più efficiente insieme a tanti servizi ausiliari adattivi.

Il nuovo bolide elettrico da rally di Audi

L’RS Q e-tron, a marco del 2022, aveva ottenuto il suo primo e storico successo nei rally raid, trionfando nel corso dell’Abu Dhabi Desert Challenge. Dopo la straordinaria vittoria, la Casa automobilistica tedesca che ha da poco presentato la versione più estrema della RS3-R da 500 CV, ha deciso di far debuttare lo step evolutivo del prototipo elettrico con range extender, chiamato E2.

La sigla va a indicare la fase finale dello sviluppo della leggendaria Audi Sport Quattro Gruppo B degli Anni Ottanta. La nuova RS Q e-tron E2 sarà protagonista, a ottobre, nel Rally del Marocco, per poi presentarsi ai nastri di partenza della Dakar del 2023.

“Il team sta lavorando in modo eccellente, tanto che piloti, navigatori e tecnici si sono trovati immediatamente d’accordo sulla direzione nella quale indirizzare lo sviluppo del prototipo – ha dichiarato Rolf Michl, l’Amministratore Delegato di Audi Sport GmbH e il Responsabile delle attività sportive internazionali del brand – il risultato di tanto impegno è il pacchetto evolutivo Audi RS Q e-tron E2″.

La vettura che rappresenta l’evoluzione del prototipo ammirato alla Dakar 2022 e all’Abu Dhabi Desert Challenge, conferma il concept della prima generazione, presentando alcune novità. L’auto è dotata di tre powertrain elettrici: due MGU in corrispondenza di ciascun assale che si occupano della trazione. Una terza unità, inoltre, agisce come generatore per contribuire alla ricarica della batteria ad alto voltaggio.

In seguito ai test iniziali, guidati da Arnau Niubò Bosch, il Responsabile Test Engineering della Casa dei Quattro Anelli, Audi ha svelato la nuova RS Q e-tron E2 presso il Competence Center Audi Motorsport di Neuburg an der Donau, situato non lontano dal quartier generale di Ingolstadt.

Nuova Audi RS Q e-tron E2: alla conquista dei rally

La seconda generazione del prototipo elettrico con range extender di Audi, azienda che ha iniziato lo sviluppo in-house delle celle delle batterie ad alto voltaggio, si prepara ad andare alla conquista dei rally: dall’1 al 6 ottobre 2022, infatti, il bolide si schiererà per la prima volta ai nastri di partenza del Rally del Marocco, dove saranno impegnati tutti gli equipaggi ufficiali del team tedesco.

La notizia della realizzazione della nuova RS Q e-tron E2 arriva a pochi giorni di distanza dall’annuncio epocale nella storia di Audi che correrà per la prima volta in Formula 1 a partire dal Campionato Mondiale del 2026. L’annuncio è arrivato in occasione di una conferenza stampa che si è tenuta a margine del Gran Premio del Belgio di Spa-Francorchamps vinto dalla Red Bull del campione del mondo in carica Max Verstappen: l’ingresso di Audi in Formula 1 coincide con l’entrata in vigore delle nuove regole sulle emissioni inquinanti.