Il nuovo bolide che combina lusso e sportività

Aston Martin è orgogliosa di presentare la nuova DB12. Offrendo un cambiamento nel carattere sportivo e nelle capacità dinamiche, questa nuova generazione della leggendaria gamma DB definisce la nuova categoria di veicoli. Combinando un’esperienza di guida estrema con un’eccezionale raffinatezza, tecnologia all’avanguardia e lusso, la DB12 richiede una nuova definizione: si tratta della prima Super Tourer al mondo.

La storia di Aston Martin

È il modello che possiamo definire più completo nella storia di Aston Martin. Dotato di prestazioni e maneggevolezza eccezionali per soddisfare e premiare i conducenti più esigenti, il suo telaio meticolosamente affinato è perfettamente abbinato a un propulsore V8 Twin-Turbo da 680 CV/800 Nm leader della categoria. Il risultato è una Aston Martin energica che vanta autenticità, capacità e passione per offrire un’esperienza di guida che non è seconda a nessuno.

Progettata per massimizzare le prestazioni e intensificare le emozioni, la nuova DB12 rappresenta un nuovo approccio della Casa, che inizia con aumenti significativi della rigidità strutturale e termina con pneumatici Michelin Pilot Sport 5 S realizzati secondo precise specifiche di Aston Martin. Supportato da un nuovissimo sistema di sospensioni con i più recenti ammortizzatori adattivi, il controllo e la connessione sono ulteriormente amplificati da un sistema EPAS (Electronic Power Assisted Steering) eccezionalmente preciso e diretto e da un differenziale posteriore elettronico (E-Diff) che migliora l’agilità e porta la DB12 a vivere esperienze estreme sulle strade più dinamiche.

La nuova Aston Martin DB12 offre al guidatore una scelta di cinque differenti modalità di guida, che consentono la libertà di oltrepassare i limiti dell’aderenza e della trazione con totale fiducia e sicurezza. L’annuncio della DB12 arriva mentre la Casa celebra due traguardi significativi nel 2023: il 110° anniversario e i 75 anni dell’illustre linea di modelli DB, in un momento in cui il brand sta vivendo uno dei periodi più dinamici dei suoi 110 anni di storia grazie ai continui successi sul podio nella stagione 2023 di Formula 1. Competere ai vertici del motorsport mondiale rimane un pilastro fondamentale della strategia brand.

I valori fondamentali della DB12 – alte prestazioni e ultra lusso – stanno guidando la prossima generazione di auto sportive del marchio, che annuncia una nuova era, fatta di modelli caratterizzati da prestazioni prodigiose e dinamica millimetrica, perfetta integrazione di tecnologie avanzate, stile sublime e artigianato esemplare.

Le prestazioni estreme

La nuova Aston Martin DB12 vanta un tempo da 0 a 100 km/h di 3,5 secondi, una velocità massima di 325 km/h e la migliore potenza della categoria, grazie al suo motore 4.0 Twin-Turbo V8 eccezionale, messo a punto dagli ingegneri Aston Martin per erogare 680 CV.

La potenza viene fornita attraverso un cambio automatico a 8 velocità e, per la prima volta su un modello Aston Martin DB, il differenziale posteriore elettronico (E-Diff). Questo differenziale è collegato al sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC) dell’auto.

Lavorando in armonia con il sistema ESC di ultima generazione, l’E-Diff migliora significativamente le capacità in curva della vettura, in tutte le condizioni. Per aumentare il coinvolgimento del guidatore e l’intensità delle sue prestazioni, la DB12 è dotata di un rapporto di trasmissione finale rivisto, oltre a un’esclusiva calibrazione del cambio della trasmissione.

Con l’introduzione di ammortizzatori adattivi intelligenti di nuova generazione e l’ampia progettazione di componenti chiave come barre antirollio più rigide, la DB12 offre dinamiche di guida ai vertici della categoria.

A sottolineare le sue credenziali da Super Tourer, la DB12 può essere ordinata con l’opzione Carbon Ceramic Brake (CCB). Offrendo maggiori prestazioni di frenata, l’installazione di CCB consente di risparmiare 27 kg di massa non sospesa rispetto al sistema frenante standard, il che a sua volta migliora la qualità di guida e la risposta dello sterzo.

La nuova Aston Martin DB12 monta di serie cerchi in lega forgiati da 21 pollici, è possibile scegliere tra tre diversi design – cinque razze standard, razze multiple e razze a Y opzionali – in una gamma di colori e finiture differenti.

Gli esterni

Il design esterno è audace e deciso, esprime perfettamente lo spirito e la potenza della nuova DB12. Presentata con lo stile per cui Aston Martin è rinomata, integrando 75 anni di eredità DB e proporzioni degne della prima Super Tourer al mondo, trasuda sicurezza e attira l’attenzione con un aspetto straordinariamente atletico, un’aggressività misurata e un’eleganza impareggiabile.

Con un aumento della carreggiata di 6 mm all’anteriore e di 22 mm al posteriore, il nuovissimo frontale si presenta con una nuova forma. Troviamo nuovi fari a LED e una nuova firma distintiva delle luci di marcia diurna, oltre all’ultima evoluzione dell’iconico stemma Aston Martin. Simbolo dell’inizio di una nuova entusiasmante era, la DB12 è la prima auto sportiva a cui sono state applicate le nuove ali. Nuovi specchietti retrovisori più piccoli e senza cornice completano il nuovo design migliorando anche il profilo aerodinamico dell’auto.

Marek Reichman, Executive Vice President e Chief Creative Officer, aggiunge: “DB12 è la nostra definizione di design di Super Tourer”. Coloro che desiderano personalizzare la propria Aston Martin possono esplorare infinite possibilità tramite il servizio di personalizzazione ad hoc della Casa. Accedendo alle competenze dei designer e degli artigiani di Q by Aston Martin, i clienti sono invitati a intraprendere un viaggio di commissioning personale unico, che racchiude tutto, da un singolo dettaglio distintivo all’ingegneria su vasta scala e alla produzione di componenti interamente su misura.

Gli interni

Con i suoi interni completamente nuovi ed extra lussuosi, la DB12 vizia gli occupanti con uno stile moderno, potenzia il sistema di infotainment di nuova generazione e offre una formidabile suite di tecnologia connessa, oltre a intrattenere con uno spettacolare sistema audio surround del nuovo partner audio, Bower & Wilkins.

Combinando un design pulito e contemporaneo con l’artigianato classico e i materiali più pregiati, gli interni della DB12 offrono un rifugio elegante e sontuoso sia per il guidatore che per i passeggeri. I comandi incentrati sul guidatore sono posizionati ergonomicamente lungo la linea centrale dell’abitacolo, garantendo la massima connessione con il guidatore.

L’artigianato resta un elemento centrale di tutte le Aston Martin. Avvolto in pelli Bridge of Weir cucite a mano, questo spazio accogliente incarna i veri valori di Super Tourer; offre un altissimo livello di comfort, per eccellere nei viaggi di lunga durata, ma fornisce comunque il supporto e la connessione necessari per il massimo piacere di guida.

Un importante punto di riferimento della DB12 è l’introduzione dell’infotainment di nuova generazione di Aston Martin. Interamente su misura, progettato e sviluppato dalla Casa, supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless, è un sistema multi-schermo completamente integrato e visualizzato utilizzando schermi ad alta risoluzione da 10,25 pollici Pure Black, con controllo touch capacitivo ultra reattivo.

La DB12 conserva i tradizionali pulsanti per le operazioni chiave di selezione delle marce, selezione della guida, riscaldamento e ventilazione, offrendo la perfetta combinazione di controlli digitali e analogici. Il nuovissimo sistema di navigazione è dotato di connettività online per un’esperienza più intelligente, rapida e ricca di informazioni. La connessione online consente al conducente di cercare semplicemente il proprio ristorante preferito, leggere le recensioni e sceglierlo come destinazione.

La nuova mappatura 3D con tonalità tenui fornisce istruzioni intuitive e chiare con indicazioni di corsia e informazioni di traffico in tempo reale. I capisaldi del nuovo sistema di infotainment della DB12 sono la connettività online e una nuovissima App, alla quale i clienti – al momento dell’acquisto dell’auto – saranno invitati a iscriversi.

Le prime consegne sono previste per il terzo trimestre del 2023, la nuova DB12 è la prima Super Tourer al mondo.