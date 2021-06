In arrivo un nuovo bolide Bugatti da sogno

editato in: da

Bugatti Chiron: velocità pazzesca per l’auto più veloce al mondo

La nuova Bugatti Chiron Super Sport mostra una parte anteriore bassa, una speciale forma aerodinamica ai lati e una parte posteriore allungata per le massime prestazioni; è chiaro a prima vista che la supercar è stata progettata senza compromessi per prestazioni aerodinamiche ottimali.

Gli ingegneri Bugatti hanno sviluppato la nuova vettura iper sportiva per la massima velocità, abbracciando sia il lusso che il comfort. Stephan Winkelmann, pesidente Bugatti, ha dichiarato: “Con la Chiron Super Sport, stiamo seguendo la nostra lunga tradizione di combinare la massima velocità con il lusso assoluto. La nuova auto è sinonimo di maggiore comfort ed eleganza abbinati a prestazioni e velocità ancora più elevate. Con questa nuova creazione, abbiamo stabilito un’altra personalità distinta all’interno della famiglia Chiron. È l’essenza di ciò che abbiamo appreso e sviluppato negli ultimi anni”.

Bugatti ha sviluppato un nuovo design del veicolo con aerodinamica ottimizzata, la nuova Chiron Super Sport è una reincarnazione senza compromessi del mantra del design Bugatti, “la forma segue le prestazioni”. Dallo splitter anteriore al diffusore posteriore, ogni centimetro è progettato per la massima velocità.

Frank Heyl, vicedirettore del design Bugatti, spiega: “Il nostro obiettivo era quello di dare al veicolo una configurazione neutra alla sua massima velocità, dandogli anche una forma il più aerodinamica possibile”. La parte posteriore estesa della Chiron Super Sport, nota come coda lunga, le conferisce nuove proporzioni e un’estetica molto particolare. Una nuova suddivisione cromatica orizzontale opzionale estende ulteriormente le proporzioni della supercar, facendo sembrare l’auto ipersportiva ancora più bassa.

Per un’esclusività maggiore, i nuovi cerchi in alluminio con design a cinque razze a Y sono disponibili solo per la Chiron Super Sport. Queste nuove ruote sono offerte anche con taglio diamantato. Come optional si possono scegliere anche le iconiche ruote in magnesio dell’incredibile Chiron Pur Sport, che riducono ulteriormente il peso delle masse non sospese.

L’interno è una combinazione di eleganza senza tempo e comfort senza paragoni. È una miscela di elementi naturali come la pelle e l’alluminio lucidato, insieme ad applicazioni in fibra di carbonio ad alta tecnologia. Bugatti ha completamente revisionato il motore W16 da 8,0 litri per la Chiron Super Sport, aumentando le sue prestazioni di 100 CV a 1.176 kW/1.600 CV. Allo stesso tempo, il peso del veicolo è stato ridotto di ulteriori 23 kg. Gli ingegneri hanno apportato modifiche ai turbocompressori, alla pompa dell’olio e alla testata con treno valvole, nonché alla trasmissione e alla frizione.

La nuova Chiron Super Sport vanta uno scatto da 0 a 200 km/h in 5,8 secondi e a 300 km/h in 12,1 secondi, accelera da 0 a 400 km/h il 7% più veloce di una Chiron. “Nonostante l’immensa potenza e l’enorme accelerazione longitudinale, la Chiron Super Sport offre una guida confortevole, silenziosa ed equilibrata”, spiega Michael Kodra. Bugatti inizierà presto con la produzione della Chiron Super Sport a Molsheim, in Francia. Le vetture ipersportive costeranno 3,2 milioni di euro; la consegna è prevista per l’inizio del 2022.