Un nuovo B-SUV Fiat va verso il debutto: come sarà

Fonte: 123RF Fiat, in arrivo il nuovo B-SUV elettrico

Come sappiamo, all’interno dello stabilimento polacco di Stellantis – situato a Tychy – viene prodotta l’ormai nota Jeep Avenger, l’elettrica di successo titolare di molti premi. Nello stesso sito produttivo prenderanno presto vita il nuovo B-SUV elettrico di Fiat e una piccola Alfa Romeo.

La nuova vettura a zero emissioni del brand torinese potrebbe essere l’erede della vecchia Fiat 500X, ma nulla è ancora certo. Al momento possiamo solo dare alcune anticipazioni, il nuovo B-SUV di Fiat infatti potrebbe farsi vedere per la prima volta la prossima estate, tra qualche mese, dunque.

Una nuova Fiat 600?

Oltre a ipotizzare l’arrivo di un’erede diretta della 500X, c’è chi invece pensa a una nuovissima variante della Fiat 600, altra icona storica. Secondo i francesi in particolare il nuovo B-SUV si chiamerà ancora 600, ma al momento la Casa non si è assolutamente espressa a riguardo.

Pare però che dalla piccola 500, altra vettura storica per il brand torinese, la nuova creatura di Fiat riprenderà alcuni elementi fondamentali del design – come è già stato anticipato – tra cui il taglio delle luci diurne a LED e la forma dei gruppi ottici anteriori, caratteristiche che abbiamo già potuto vedere in alcune foto spia dei prototipi che da tempo circolano sul web. Per questo motivo si pensa alla denominazione 500, nonostante in tanti attendano una nuova variante moderna della 600. È vero anche che il nuovo B-SUV di Fiat avrà un posteriore più squadrato e geometrico rispetto a quello che siamo abituati a vedere nella famiglia 500, ma comunque i gruppi ottici seguiranno uno sviluppo verticale.

Gli elementi in comune con la nuova Jeep Avenger

Si tratta di un nuovo SUV, sarà elettrico, e sarà prodotto nello stesso stabilimento dove oggi viene realizzata la cugina Jeep Avenger: avrà qualcosa in comune anche con lei?

Non lo sappiamo, ma Fiat potrebbe anche decidere di lasciare a listino la 500X e creare un modello che non debba andare a sostituirla, in modo da avere anche più libertà dal punto di vista stilistico e dimensionale. La 500X è lunga 4,26 metri – come la Jeep Renegade – mentre una nuova 600 potrebbe rimanere sotto i 4,1 metri come la Avenger, oppure allungarsi, per riproporre una nuova versione della 500L.

Il nuovo B-SUV di Fiat sarà elettrico

Quello che sappiamo al momento è che la nuova vettura di Fiat, che potremo vedere molto probabilmente a partire dal mese di luglio, arriverà sul mercato nella versione elettrica: su questo non c’è dubbio.

La piattaforma e il powertrain a motore singolo da 156 CV di potenza dovrebbero essere gli stessi usati per la realizzazione della Jeep Avenger. Non sappiamo però se, come avviene per la cugina, Stellantis ha pensato anche a una bimotore a trazione integrale o ancora a una versione a benzina esclusiva per l’Italia, come già Avenger propone. L’ultimo modello di Jeep infatti, sul nostro mercato, viene offerto anche nella variante 1.2 turbo benzina da 100 CV, per riuscire ad accontentare le esigenze della clientela che per il momento non è pronta a virare verso le motorizzazioni elettriche. E, si sa, l’Italia a questo proposito è ancora parecchio indietro.