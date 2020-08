Il nuovo aggiornamento di Google Maps per CarPlay

editato in: da

Parliamo spesso di Google e in particolare della funzionalità delle mappe in auto, molto utile per gli automobilisti che viaggiano e che hanno bisogno di essere guidati nel percorso e avere gli aggiornamenti in tempo reale sul traffico e sulle condizioni della strada.

Non molto tempo fa abbiamo visto anche la novità degli autovelox, grazie alle segnalazioni degli utenti, è possibile viaggiare e ricevere le notifiche di Google Maps sui punti in cui vengono installati i rilevatori della velocità di percorrenza. Diminuisce così il rischio di prendere multe anche salate per eccesso di velocità. Oggi quello che ha comunicato Big G è l’aggiornamento delle Maps a disposizione degli utenti che usano CarPlay e che finalmente potranno avere una dashboard.

Si tratta della visualizzazione multi-scheda che consente agli utenti di vedere le app di navigazione, il calendario, le telefonate, il lettore musicale, tutto sullo stesso schermo. Una nota di Google specifica: “Nella dashboard di CarPlay ora è possibile cambiare o mettere in pausa i brani dall’app multimediale preferita, riavvolgere o far avanzare rapidamente podcast o audiolibri o controllare rapidamente gli appuntamenti del calendario senza mai lasciare la navigazione passo-passo in Google Maps”.

È una novità che tutti gli utenti aspettavano, molto comoda perché le informazioni vengono visualizzate in un unico schermo diviso in modo da poter ottenere la necessaria funzionalità, come sottolinea proprio Google, “mantenendo la concentrazione sulla strada”, e questo è fondamentale a livello di sicurezza. Si può scaricare il nuovo aggiornamento di Google Maps dall’App Store, anche se ad oggi possiamo dire che sarà disponibile in maniera graduale per gli utenti di tutto il mondo. Google ha infatti spiegato che “al momento potrebbe non essere visualizzabile in questa fase per alcuni”.

Ebbene sì, dopo l’introduzione del nuovo logo e le novità dell’Applicazione Google Maps, l’app cambia faccia anche per i sistemi Apple. Per aggiornare CarPlay con Google Maps è necessario aspettare il prossimo aggiornamento disponibile di iOS. Con il nuovo sistema operativo infatti saranno disponibili in automatico le inedite modalità di visualizzazione, che arriveranno anche con l’applicazione per Apple Watch nelle prossime settimane. Per quanto riguarda le vetture con CarPlay compatibili con l’aggiornamento Google Maps, la lista comprende praticamente tutti i modelli prodotti dal 2016 ad oggi senza esclusione di alcun marchio.