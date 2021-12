I nuovi SUV in arrivo sul mercato nel 2022

Saranno moltissime le novità a ruote alte proposte per il 2022. I SUV continuano ad essere tra i modelli preferiti da tutti i clienti italiani e anche europei, si tratta delle vetture oggi più ricercate. Ecco perché ogni Casa si appresta a lanciare almeno un nuovo SUV nel 2022, che sarà un anno senza dubbio ricco di debutti commerciali e novità inedite nel segmento. Vediamo quali saranno le proposte per i prossimi mesi, quelle di cui siamo a conoscenza oggi.

Innanzitutto Aiways, lo sappiamo, lancerà anche in Italia il suo nuovo SUV coupé U6, Alfa Romeo finalmente proporrà la nuova Tonale, una delle auto più attese, annunciata nell’ultima edizione del Salone di Ginevra prima del Covid. Non dimentichiamo che la Casa di Arese ha in programma anche il lancio di Alfa Romeo Brennero, ma molto probabilmente arriverà nel 2023.

Alpine offre invece il suo primo SUV coupé sportivo ed elettrico basato sulla piattaforma CMF-EV (la stessa di Renault Megane E-Tech Electric e Nissan Ariya). Aston Martin non lancerà un modello inedito ma amplierà a gamma del DBX, con nuove motorizzazioni e anche la prima versione Hybrid. Diversi invece i nuovi SUV proposti da Audi per il 2022, tra cui Q6 e-tron, il restyling di Audi e-tron e Audi e-tron Sportback.

È la volta di Bentley, che proporrà una nuova versione del suo unico SUV, Bentayga, con passo allungato LWB. BMW lancerà invece X1 di terza generazione e la prima BMW iX1, variante elettrica del SUV compatto tedesco. C5 Aircross invece è la nuova proposta di Citroen, che ne propone una versione aggiornata, oltre a lanciare C5 X, ammiraglia a metà tra la berlina e il crossover a ruote alte.

Cupra è pronta per il debutto della versione sportiva e unica di Seat Tarraco, la prima Cupra Tarraco ad alte prestazioni. In casa Dacia arriva Bigster, il SUV più grande e moderno della Casa rumena. DR lancia 6.0, EVO il suo nuovo SUV lungo 4,77 metri. DS Automobiles propone proprio in questi giorni la nuova DS 4 nelle concessionarie, e presto vedremo anche il restyling della DS 7 e della DS 3 Crossback E-Tense.

Uno dei lanci più attesi? Ferrari Purosangue, primo SUV coupé del Cavallino Rampante, arriverà nel corso del 2022, ma le consegne inizieranno nel 2023. Cosa ci propone la nostra amata Casa Fiat invece? Diversi aggiornamenti per 500X. Ford presenta la nuova versione di Kuga, e invece a febbraio 2022 inizieranno le prime della nuova Honda HR-V.

Ioniq 5 N è la nuova versione del SUV di Hyundai, poi arriveranno la nuova Jeep Grand Cherokee, per la prima volta ibrida plug-in 4xe, il restyling di Renegade e un nuovo baby SUV, di cui ancora però non si sa molto. Kia lancia la nuova Sportage e inizia anche la vendita della nuova Kia Niro. In Casa Lamborghini assisteremo al lancio di Urus Evo, la versione aggiornata del SUV super sportivo italiano. Land Rover invece propone una nuova versione di Defender a passo allungato, Lexus lancia il SUV RZ. Per Lotus arriva finalmente il primo SUV Type 132, per il momento abbiamo visto solo alcuni teaser.

Maserati Grecale è un altro dei SUV che verrà rivelato nella primavera del 2022, Mazda lancia CX-60, Mercedes inizia il 2022 con le consegne dell'EQB, poi arriverà la nuova EQS extra lusso e infine sarà la volta della seconda generazione della sua GLC. Alla fine del nuovo anno arriverà sul mercato la nuova MINI Countryman e, tra i SUV che saranno lanciati nel 2022 arriveranno anche Nissan X-Trail e Ariya (di cui ormai si parla da mesi). Opel ha in programma, per il momento, il lancio di un unico SUV nei prossimi mesi, la Astra "Cross", versione sportiva e un po' coupé. Segue le orme di Opel anche Peugeot, che proporrà il suo nuovo SUV 3008 Cross, impostazione sportiva e forme da coupé per i clienti della Casa del Leone.

Polestar 3 sarà un altro SUV premium dal look originale e nuovi sistemi di guida autonoma, Porsche lancia invece le nuove versioni di Cayenne e Cayenne Coupé. Tra il 2022 e il 2023 arriverà anche la nuova Porsche Macan. È la volta di Renault, che proporrà l’elettrica Megane E-Tech Electric, e il nuovo SUV Austral, erede della Kadjar. Skoda offre ai suoi clienti il restyling di Karoq, auto di grande successo in Europa. Novità entusiasmante? Smart lancia il su primissimo SUV, lo abbiamo già visto nelle scorse settimane nella versione concept.

SsangYong farà debuttare il suo primo SUV elettrico con il nome di progetto J100 e la nuova X200, votata alla guida offroad. Subaru Solterra è la nuova proposta tra i SUV elettrici, Suzuki ha presentato la sua S-Cross di seconda generazione. Toyota è pronta invece per una doppia novità: la bZ4X elettrica e la full hybrid Corolla Cross, che propone a tutti i suoi clienti anche l’innovativo sistema mild hybrid di quinta generazione, che prevede l’abbinamento del motore 2.0 da 197 CV, anche AWD. Il nuovo SUV è lungo 4,46 metri, e si tratta di un modello a metà strada tra la C-HR e la RAV4, altre due note e molto amate vetture della Casa.

Anche Volkswagen sarà una delle Case automobilistiche che per il 2022 proporrà dei nuovi SUV sul mercato. Innanzitutto possiamo dire che all’inizio del prossimo anno cominceranno finalmente le consegne del SUV Taigo, tanto atteso dalla clientela. Si tratta di un modello coupé che prende come base la sorella T-Cross, che può essere paragonato come misure alla T-Roc. Non è tutto, anche la T-Roc, regina delle vendite del brand, ha subito un profondo restyling che sarà disponibile a partire da metà del 2022.

Non è ancora finita in Casa Volkswagen, non dimentichiamo l’arrivo della nuovissima ID.5, SUV elettrico lungo 4,59 metri, che il marchio posiziona un gradino sopra la ID.4, con l’eccezionale potenza che arriva fino a sfiorare i 300 cavalli (299 CV precisamente) nella versione GTX (ne abbiamo parlato). Volvo invece mostrerà la C40 tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, SUV coupé elettrico che la clientela apprezzerà per i 420 km di autonomia. Per Volvo inoltre il 2022 sarà anche l’anno del lancio della nuova XC90, basata sulla piattaforma SPA2,che consentirà al modello di avere in dotazione sia motori elettrici che ibridi plug-in.